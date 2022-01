Llevaba más de tres meses sin pisar el plató de ‘Sálvame‘. Y tras una larga y meditada pausa para descansar después de su boda con Omar Sánchez ha decidido regresar al trabajo. Lo ha hecho nerviosa, aunque con muchas ganas. «Mirad el tipazo que se me ha quedado», ha confesado nada más reencontrarse con sus compañeros delante de las cámaras. La vuelta de Anabel Pantoja – con su derroche de desparpajo y sentido del humor- a la pequeña pantalla supone una inyección de aire fresco para el espacio, que ante sus bajos niveles de audiencia ha fichado -de nuevo- a uno de sus rostros estrella: Terelu Campos.

«Con Kiko no tengo ninguna relación»

«He tardado tanto porque no me encontraba bien de aquí. Necesitaba irme. He seguido trabajando», ha confesado a Jorge Javier al entrevistarse con él. «Eran motivos para no plantearme regresar aquí. He aprendido a levantarme y a no pensar aquí. Ahora me levanto por la mañana y pienso: ¿Qué quiero hacer? Que quede claro que no me he ido por nadie. A parte de por la boda y demás, no estaba bien. Yo salía de aquí destrozada. Ganaba un buen dinero, pero luego no lo disfrutaba. He seguido adelante con mis cosas».

De su relación con su familia ha sido sincera. «Con Kiko no tengo ninguna relación. No he cerrado nunca ninguna puerta», decía. «En todas las familias se cuecen habas… Es verdad que en la mía se cuecen garbanzos, lentejas y macarrones». Asimismo, añadía: A mi primo le amo y ha sido el único hermano que he tenido. Porque he estado con él desde pequeña. No he perdido el contacto nunca con su mujer y con sus hijos. Él sabe que me tiene y aquí estaré, pero no voy a romper relaciones con otras personas de mi familia. Él tiene que ponerse en mi lugar».

En su esperado retorno ha hablado de temas de actualidad como la reaparición de la madre biológica de Chabelita, que reclama verla. Y sobre lo que ha expresado: «Para mí mi prima solo tiene una madre, que es Isabel Pantoja. Que se quede en su país que es precioso y maravilloso, pero que deje en paz a Isa. ¿Que quiere recuperar qué? N tiene que recuperar nada». También ha recordado cómo se produjo el encuentro íntimo entre dos mujeres una Nochevieja en Cantora. «No era el sitio adecuado. Era un sitio de paso a unas habitaciones. Por eso no entendí esa escena… Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando», ha relatado, imitando incluso la postura de ambas chicas en directo. «Yo interrumpí el acto, porque estaba empezando el acto», continuaba. «yo dije: ‘Pero qué pasa aquí’. «Cerré la puerta y dejé tiempo para que la zona se despejara. Al día siguiente se lo conté a Kiko. Le dije que me encontré esa escena y que no me parecía bien esa escena… Había mucho campo, había habitaciones, había coches… Mi primo no se lo creía». ¡A graciosa no la gana nadie! Anabel ha retomado su labor con las pilas puestas. Y ha dejado claro cuál es su papel en el programa.

La reincorporación de la sevillana se produce en un momento especialmente delicado. En el terreno personal, atraviesa una ruptura casi completa de los miembros de su familia. La relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja está prácticamente rota y con su hermana Chabelita -a la que Anabel permanece unida- no parece tener visos de mejora. En el terreno profesional, le va viento en popa con su trabajo como ‘instagrammer’, pero lo cierto es que en La Fábrica de la tele, la productora de ‘Sálvame’, llevaban meses rogándole que volviera. El programa atraviesa horas bajas, por lo que además de contar con ella se ha reinventado en su primera franja para reengancharse de nuevo con el público. Y se estrena una nuevo programa ‘Sálvame Lemon tea’ con Terelu y María Patiño al frente.

