El pasado lunes, Anabel Pantoja estallaba en directo y anunciaba su deseo de abandonar ‘Sálvame’. Agobiada por la presión mediática tras su ruptura con Omar Sánchez, alzaba su voz para decir basta. «¡Va a ser la última! ¡Me voy del programa!», decía en un arrebato de enfado con la dirección por insinuar que está ilusionada con un joven que trabaja como policía local en Canarias. En un principio parecía que era uno más de los muchos arranques que ha tenido a lo largo de su trayectoria en el programa, pero iba en serio. «Como no voy a poder soportar esto, antes de montar más pollos prefiero irme a mi casa», decía. «No me interesa, por mi salud mental. He vuelto para intentar despejarme, para tener una rutina, por el dinero. Pero me está superando esto».

Jorge Javier Vázquez no se tomaba sus palabras demasiado en serio, pero al resto de compañeros les sentaba fatal su decisión. Todos, menos su amiga Belén Esteban, criticaban su falta de control, así como el hecho de que amenace constante con abandonar su sillón cada vez que se ve sobrepasada. Este martes, María Patiño ha cargado contra la sevillana en ‘Sálvame Lemon Tea’. «No entiendo a Anabel. Yo con una persona que amenaza con irse cada vez que hablamos, no puedo trabajar«, se ha quejado. Terelu Campos se ha mostrado más conciliadora y, en defensa de la aludida, ha comentado que «Anabel está sobrepasada por lo que sucede fuera del estudio» y por eso salta a la mínima. «Hay que tener un poco de paciencia y Anabel tiene que sacar ese sentido del humor que tiene con el que ha capeado tantas cosas, como por ejemplo con cosas de su familia», añadía Patiño.

«Una persona puede cometer un error», dice Anabel Pantoja

Pero, ¿cuáles son realmente los motivos de su amago de abandono? Ella misma lo ha explicado. Después de reflexionar sobre ello se lo ha pensado mejor. «Estoy aquí porque, primero, tengo que acudir a mi puesto de trabajo, y segundo, porque creo que una persona puede cometer un error y ayer fueron muchas cosas«, ha explicado. «Uno de los errores que cometí fue comportarme como una niña pequeña, como una caprichosa. Creo que la gente y este programa se merecía que esté aquí hoy y no volver a cometer ese error», ha destacado la joven.

Arrepentida, ha hecho autocrítica y ha insistido en pedir disculpas tanto a sus jefes como a los telespectadores del espacio de La Fábrica de la Tele. Tras pedir disculpas ha reconocido que no quiere «volver a cometer el mismo error otra vez». También ha explicado los motivos por los que había estallado. Cuando escuchó al policía de Mogán, en Gran Canaria, con quien se la ha relacionado, perdió los nervios. Sin poder contener las lágrimas, se lamentaba de que el programa quiera adjudicarle una nueva pareja.

La sevillana ha intentado abandonar en multitud de ocasiones

«Es un chico al que he conocido una vez», ha aclarado. El joven, llamado Aransahi, trabaja como policía local en Las Palmas. «Es un chico al que he conocido una vez. Lo conocí un día y él ha tenido más trato con Omar. Coincidimos en Navidad y es muy fan de Vicente Fernández», ha explicado.

Han pasado 24 horas desde que Anabel perdiera el control en directo y anunciara ante millones de espectadores su deseo de irse de ‘Sálvame’. No es la primera vez que lo hace. A lo largo de los últimos siete años han sido numerosas las ocasiones en las que ha llegado a su límite y se ha planteado la opción de desaparecer de la televisión. Anabel Pantoja se apoya en Belén Esteban y Raquel Bollo tras su separación de Omar Sánchez

Chabelita, tras hablar con su madre, sentencia más duro contra Irene Rosales y Kiko Rivera Durante la emisión de ‘Sálvame’, Anabel Pantoja ha respondido también a las declaraciones de Omar Sánchez, que ha concedido su primera entrevista en exclusiva tras la ruptura a SEMANA. En ella, el canario se abre en canal y habla de los motivos que ocasionaron el fin de su idilio: «Anabel dejó de necesitarme a su lado». Sobre la entrevista de Omar en SEMANA, dice: «Si te desenamoras es porque ahí no había nadie» «Él daba motivos. Cuando te desenamoras es cuando necesitas a alguien. Si te desenamoras es porque ahí no había nadie. Quiero ser respetuosa con su exclusiva. Lo que diga lo voy a respetar. Para mí siempre será mi negro y este ha sido el acto más valiente que he hecho en mi vida», ha expresado a sevillana al ver a su aún marido en la portada de SEMANA. «Yo siempre le hablaba y le decía: ¡Quiero un Charlie en mi vida’…. Que se hable de él, pero que sea yo quien dé la cara. Creo que no voy a estar con una persona conocida nunca». Y ha reconocido que no le gusta ver a Omar en la portada de una revista: «No me pega nada».

Te interesará saber...