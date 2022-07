Anabel Pantoja ha reconocido que ‘Supervivientes’ se le está haciendo cuesta arriba. Los últimos días están siendo muy duros y acusa la ausencia de Yulen Pereira. El subidón de energía se ha producido cuando ha recibido la visita de su amigo Juan en Cayo Paloma. A la puertas de la final del reality, este le ha trasladado un importante mensaje que llega por parte de su familia.

La colaboradora se ha mostrado muy emocionada al ver a una persona importante a quien ha calificado como su hermano. Lo primero que ha hecho Juan es ponerle las pilas. «¿Cómo que tú ya has ganado el premio?». Acto seguido le ha recordado su objetivo: «Tienes que llegar a la final. Tú has venido a concursar y a llegar a la final. De parte de tu tía, tu tío… de todos este es el mensaje. Tu premio es llegar a la final. Aquí no hay nada decidido». Le ha recordado que sus seres queridos estaban muy bien, tanto sus tíos, como sus primos y sus sobrinos. «Todos quieren que ganes. Estamos todos super orgullosos de ti», le ha dicho. Ella ha reconocido que estaba atravesando sus horas más bajas. «Se hace el concurso ya cuesta arriba. Quedamos muy pocos aquí y se va notando. Echo mucho de menos estar con los míos».

Anabel Pantoja, a las puertas de la final

Se trata de una semana decisiva para la concursante que está nominada junto a Nacho Palau. Este mensaje por parte de su familia está en sintonía al que recibió cuando su madre intervino en el reality a través de una videollamada. «Entraste por dos metas. Las tienes a la vuelta de la esquina y no queda nada. Quiero que concurses con la cabeza. El corazón te puede pasar una mala jugada. Cuando vuelvas haz lo que quieras, diviértete, disfruta. Ahora tu meta es luchar por lo que tú quieres, llegar lejos, por tu trabajo, por tu dignidad… Hazlo por mí, lucha. Todos tus amigos te trasmiten el mismo mensaje». El entorno de Anabel Pantoja tiene claro que puede llegar a ser campeona de esta edición de ‘Supervivientes’, por ello le recuerdan que no debe tirar la toalla.

La sobrina de Isabel Pantoja ha sido una de la grandes protagonistas del reality por su sonado noviazgo con Yulen Pereira. Ambos han decidido que quieren iniciar una nueva etapa cuando una vez concluya el concurso. Su historia ha sido muy cuestionada, tanto dentro como fuera de ‘Supervivientes’, y son muchas la voces que no apuestan por ellos. Sin embargo, tanto Anabel como el esgrimista han subrayado estar muy enamorados. «Estoy enamorado, sí, claro que sí», ha afirmado el deportista en su última intervención. También ha explicado que su familia está más tranquila. «Ellos necesitaban hablar conmigo y ya he llegado. Se ha calmado todo bastante». Asimismo ha aclarado que tiene previsto continuar con su carrera deportiva.