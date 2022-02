Dos semanas después de anunciar su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja no soporta más la presión mediática y ha anunciado su deseo de abandonar ‘Sálvame’. Al ver las noticias que ha dado el programa sobre un supuesto joven -un policía local canario- con el que estaría ilusionada, ha estallado. «¡Va a ser la última! ¡Me voy del programa! Decidido y hecho, como mi separación. Lo tenía ya pensado. Si esto se convierte en una cosa… ¡Me las piro! He decidido que me voy porque no voy a soportar estar aquí«, ha explicado a Jorge Javier Vázquez.

«¿Qué has vuelto, para tres días?», le ha cuestionado el presentador. El de Badalona no daba crédito que ya tan poco tiempo después de su reincorporación ya tenga ganas de tirar la toalla. «Sí, como los realities, que entro y me echan a los tres días», respondía la sevillana. «No he podido ser más sincera y más honesta. Antes de montar más pollos, prefiero irme a mi casa. La separación la viví con vosotros. Ahora os vais a enterar de mí por otra parte, porque ya no me apetece».

«Se acabó, no me compensa»

Nerviosa e irritada, se ha quejado de tener que dar explicaciones constantemente sobre su vida privada. «Que no puedo con las injusticias…. ¿Que yo he desvalijado una casa? Que hablen de Marta Riesco, del ‘penas’ (haciendo alusión a Antonio David Flores), de Iñaki… No me interesa, por mi salud mental. He vuelto para intentar despejarme, para tener una rutina, por el dinero. Pero me está superando esto», decía. «¡Estoy hasta el mismísimo de que salga uno, que diga que se ha liado no sé dónde! Yo puse unos límites», se ha quejado.

«Me duele Omar, me duele mi familia… prefiero irme a mi casa. ¿Qué novio voy a tener? ¡Me duele! Estoy cansada. Yo no he desvalijado nada y si me he llevado algo de esa casa, es mío». Y hacía especial hincapié en que es una decisión que traía meditada desde casa: «!Lo tengo decidido. Se acabó, no me compensa. Yo he venido aquí porque necesitaba que mi gente se despejara y porque necesito un dinerito al mes, pero esto no me compensa».

El cabreo de Anabel Pantoja se producía nada más arrancar el programa. Cuando el programa ha emitido los testimonios de quienes cuestionan su actitud tras la separación de Omar Sánchez, como con los que hablan de supuestas deslealtades, ha explotado: «No voy a dar la cara para que se me adjudique nada. No voy a pasar límites de cosas y testimonios que son falsos. Como sé por dónde van los tiros, me voy a adelantar porque no voy a soportar los falsos testimonios». Rotunda, la sobrina de Isabel Pantoja no quiere que se hable de ella como si fuera «la Puerta de Alcalá». Ella asume que es «pública», pero cree que «hay límites para todo». Le molesta de manera especial que tantas personas hablen sobre su decisión de separarse de Omar: «No voy a dar la cara para que se me adjudiquen ni uno ni diez, que estaría en mi derecho, sí, pero no. ¿Veis normal que ahora salgan todas las personas a hablar?». «Si mi separación se convierte en un circo cojo el petate y me voy a Canarias»