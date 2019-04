5 La colaboradora no conocía la noticia hasta que se confirmara

Pero Anabel Pantoja está muy feliz por su tía: “A ella le va a conocer fuera de los escenarios y fuera de lo que es un programa”, ha reconocido. Eso sí, a Anabel no le molesta que Isabel Pantoja no le contara nada. De hecho lo prefiere: “Yo agradezco que no me haya dicho. Y basta que me diga algo para que después se filtre…”, ha dicho.