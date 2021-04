La presentadora ha regresado a su puesto de trabajo tras ponerse la primera dosis de la vacuna la pasada semana. Ana Rosa Quintana revela cómo está

Este viernes vimos como Ana Rosa Quintana dejaba su puesto de trabajo y se marchaba hasta el Wanda Metropolitano para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Allí llegaba muy emocionada y con su bufanda del Atlético de Madrid para seguir con el protocolo para acabar con la propagación del coronavirus. Lo hizo en una semana decisiva tras todo el revuelo causado con la vacuna AstraZeneca, que fue la que ella se puso en vivo y en directo. Tres días después, ha regresado a ‘El programa de AR’ y ha contado cómo ha pasado el fin de semana y si ha tenido efectos secundarios o no tras la primera dosis de la vacuna.

Ana Rosa Quintana revela si ha sufrido o no efectos secundarios

Sus compañeros de programa han querido preguntarle por estos efectos y por su estado de salud. Ella ha sido clara y concisa respecto a este tema: «No, nada, ni décimas, ni escalofrío, ni el brazo…«, ha asegurado. Hay que recordar que cuando la vacunaron, la presentadora aseguró que no notó nada, por lo que salió muy contenta del Wanda Metropolitano. Además, ha revelado que se encontraba tan bien que no ha tenido que tomar ningún medicamento: «No he tomado nada«, ha dicho. Y ha añadido: «Hay gente que le ha dado decimillas, unas dicen que durante unas horas pero a mí nada».

Se ha emocionado al ver un estadio tan grande con apenas gente

A pesar de que ella se encuentra perfectamente y apenas ha sufrido ningún efecto secundario durante los primeros días tras vacunarse de la primera dosis, sí que ha confesado una cosa que le ha entristeció y mucho. «Me dio muchísima pena ver un estadio como el Metropolitano con tanta gente…». Sin terminar de poder acabar la frase, hay que recordar que este estadio alberga hasta 55.000 personas y hoy en día apenas van unas 1.000 diarias.

También ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al personal sanitario: «La gente del SUMA está haciendo un grandísimo esfuerzo, para ellos nuestra admiración». Después, ha revelado el motivo por el que acuden tan pocas personas a vacunarse: «Le dije que por qué había tan poquita gente y me dijeron ‘porque no tenemos vacunas», asegura.

Además, ha aprovechado para seguir pidiendo a la gente que acuda a vacunarse y no tenga miedo de hacerlo. «Son las vacunas más seguras de la historia; nos vamos a infectar todos, el virus no se va a ir: o te encierras en un zulo o te vacunas», ha asegurado la presentadora, que siempre ha mostrado su preocupación en torno a la pandemia provocada por el coronavirus. Además, en su programa siempre han seguido un estricto protocolo para evitar la propagación.