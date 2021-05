Ana Rosa Quintana y Susanna Griso no se mueven de silla, por el momento. Al menos la presentadora de Telecinco ha querido dejar las cosas claras y de forma tajante, aunque reconoce que a ella también le han llegado estos rumores de las redes sociales

Los rumores a veces esconden medias verdades, pero esta vez parece que tras ellos había mentiras interesadas que las protagonistas han querido atajar rápido antes de que cualquiera decida darlas por ciertas. Esto ha sucedido cuando, atendiendo a los malos datos de audiencia cosechados por ‘Espejo Público’ en esta temporada, se ha especulado con la posibilidad de que Susanna Griso fuese sustituida. Para ello habría que suponer, primero, que uno de los rostros más potentes de Antena 3 fuese desplazado, pero los rumores que han corrido por las redes sociales han ido más allá en sus cábalas. Se hablaba incluso de que ya sonaba con fuerza que la cadena de Planeta barajaba como sustituta y no era otra que la mismísima Ana Rosa Quintana, su principal rival en las mañanas televisivas desde Telecinco.

El matinal encabezado por Susanna Griso poco a poco ha ido perdiendo fieles. Si hace unos años mantenía una competencia directa con ‘El programa de Ana Rosa’, robándole a veces el triunfo en las audiencias y llevándose el título de ‘reina de las mañanas’, desde hace ya varias temporadas Ana Rosa Quintana reina sin rival y se lleva la mayor porción de los espectadores matinales, tanto en las secciones de actualidad política, la de sociedad y aquella que cierra el programa sobre crónica social y realities. Sin embargo, esta temporada ha sido peor que las anteriores para Susanna Griso, que ha visto cómo ha quedado en tercera posición en el ranking, por detrás de ‘Aruser@s’, la apuesta mañanera de la Sexta. De ahí que se especule con su salida de ‘Espejo Público’, algo que no se ha confirmado en ningún momento.

Mientras que sobre el tejado de Antena 3 queda dicha pelota, lo que sí ha querido dejar claro Ana Rosa Quintana es que entre sus planes no está dejar la que considera su casa desde hace 16 años. Desde hace 16 temporadas se despierta a horas que casi no marcan ni los relojes para informar al público de manera rigurosa, en incluso siendo anecdóticas sus ausencias, siempre escasas y por causas mayores. Es por ello que, desde el programa de Teve.cat de Miquel Valls, ‘La Nova Normalitat’, ha querido dejar este asunto bien claro, a sabiendas que estos rumores podrían hacer daño a ambas partes, tanto en su cadena como en la rival.

Ana Rosa Quintana ha sido contundente en su respuesta sobre su futurible salida de Mediaset para irse a la competencia para hacer exactamente el mismo trabajo por el que a día de hoy es ‘la reina de las mañanas’: “El día que me vaya me iré a mi casa”, sentencia la presentadora que, por si acaso esto no fuese suficiente para despejar posibles dudas, añade que está “muy feliz en Mediaset”. Entre otras cosas, su decisión viene motivada, según explica, en que “dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto”, acaba.