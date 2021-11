Este lunes, Sonsoles Ónega ha estrenado ‘Ya son las ocho’, el programa vespertino con el que Telecinco sustituye a la tira diaria de ‘Secret Story’, que con su 12% de promedio no ha conseguido los datos de audiencia esperados por Mediaset. La periodista comenzaba su espacio acompañada de su primer invitado, Omar Montes. En los primeros minutos de emisión, antes de entrevistar al cantante, ha enviado un emotivo mensaje a Ana Rosa Quintana.

«Déjame que hoy le hable a ella», le decía al que fuera ganador de ‘Supervivientes 2019’. «Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos ‘Ya es mediodía’. Así que el programa te lo dedico. Hoy va por ti», decía. «Te lo dedicamos, guapa», añadía el de Pan Bendito.

Lo que no esperaba la presentadora es que poco después apareciera Ana Rosa en el plató. La conductora de ‘El programa de AR’ no ha querido perder las buenas costumbres y se ha presentado en los estudios de Telecinco para desearle suerte a su colega. «Una persona a la que nosotros queremos mucho ha venido hoy a vernos», anunciaba Miguel Ángel Nicolás.

Sonsoles Ónega ha roto en llanto al verla. «Suerte, enhorabuena a todos. Es maravilloso», decía Ana Rosa, vestida con un traje de chaqueta blanco entallado. Estaba muy guapa. Y Sonsoles se lo ha recordado.

«No me lo imaginaba», confesaba Ónega tras la breve, pero inolvidable visita de su jefa -Ana Rosa está al frente de Unicorn Content, la productora de su programa. «Su bendición era necesaria para que esto funcione. Ella es la número uno», decía.

No cabe duda de que para Ónega ha sido muy importante las palabras de Ana Rosa. A partir de hoy debe afrontar el complicado reto de entretener a la audiencia en la franja más complicada para Telecinco. Porque a la misma hora de emite ‘Pasapalabra‘, que suele conseguir el minuto de oro cada tarde y lleva años siendo líder en la parrilla televisiva.

El nuevo espacio de ‘Ya es mediodía’ se ha presentado este lunes con contenidos muy parecidos al ‘Fresh’, con contenidos de actualidad que se podrán ver cada tarde antes del comienzo del informativo de las 21 horas con Pedro Piqueras.

Ana Rosa Quintana anunció que padece cáncer de mama el pasado 2 de noviembre. «Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia», anunciaba con el rostro serio y serena.

«Espero que todo tenga un final feliz. La investigación y la medicina han avanzado muchísimo en España en el cáncer de mama. Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me va esperar un camino complicado», confesaba. Desde entonces no había vuelto a pisar un plató. Al menos no para ponerse delante de los focos. Con este bonito gesto ha demostrado lo importante que son para ella los miembros de su equipo, que sienten verdadera devoción por ella.

Prueba del afecto que le profesan sus colegas de profesión están las palabras de Sonsoles Ónega tras el anuncio de la enfermedad de Ana Rosa. “Es súper duro, es una mujer muy valiente… como ha dicho ella, tiene unos médicos muy buenos, lo ha cogido a tiempo… Me ha removido muchas cosas y sí, hoy es un día difícil”, destacaba la periodista en ‘Ya es mediodía’. Miguel Ángel Nicolás, por su parte, explicaba que “Ana Es una de las personas con más fuerza y más energía que ella tiene” y que está convencido de que quieta no se va a estar “Va a estar todo el día dando por saco, con los mensajes, prepárate… Va a ser… casi mejor que siga con el programa”.