Hace unas semana saltaba la noticia: Joaquín Prat dejará el ‘Programa de Ana Rosa‘ para hacerse cargo de ‘Cuatro al día’ en solitario. Aunque tanto el protagonista como la popular presentadora habían hecho comentarios en el programa en el que aún trabajan juntos, no ha sido hasta esta semana que ambos se han enfrentado a las preguntas de la prensa y han confesado cómo están llevando este divorcio profesional que llega tras casi diez años trabajando juntos día a día.

«Me da una pena tremenda, yo es que he sido muy leal a Ana Rosa Quintana, al programa, a mis compañeros, a la cadena… Imagino que esto sea el premio tras un buen trabajo», comenzaba Joaquín. Además, el hasta ahora copresentador desveló que fue precisamente ella quien le animó: «La primera que apostó porque yo hiciese Cuatro al Día fue Ana».

 

Pero ¿cómo lo lleva ella? «Ay, no me hagas llorar» fueron las primeras palabras que la periodista pronunció cuando fue preguntada por la marcha de su mano derecha, pero eso sí, sin perder la sonrisa. «Por una parte me da mucha pena, pero estoy muy contenta por él, además Joaquín siempre tendrá un sitio en el programa. Después de casi 10 años, ya toca volar solo y tener el suyo propio, yo no soy nadie para cortar la carrera ni la vida de un compañero y creo que hay que dejar que las personas se desarrollen y progresen».

Además, Ana Rosa Quintana demostró de la manera más elegante que lo que dice sobre el sitio que Joaquín siempre tendrá a su lado es sincero, confesando que por ahora no han buscado ningún sustituto y que, aunque ni siquiera se han parado a pensarlo, en el caso de hacerlo esperarían a que se confirme el éxito de Prat en solitario. Un gesto que, sin duda, demuestra la lealtad de la presentadora a su equipo.