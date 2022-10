Mucho se ha hablado -y especulado- sobre la ausencia de Rocío Flores en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, donde viene colaborando desde que saliese de ‘Supervivientes’ y se convirtiese en una estrella televisiva por motivos propios. Unos mantienen que ha sido despedida, aunque la certeza es que no está trabajando porque se le ha cumplido el contrato de colaboración y las negociaciones han entrado en terreno pantanoso y parece no llegar a un acuerdo. Esto lo ha vuelto a confirmar Ana Rosa Quintana una semana después de su triunfal regreso a su plató después de once meses alejada por cuestiones médicas. Ahora que la presentadora se siente con fuerzas para volver al trabajo tras haber plantado cara al cáncer de mama, lo hace entrando en una cuestión que despierta mucho debate y es saber qué ha sucedido a ciencia cierta con Rocío Flores.

El día que Olga Moreno se sentaba ante Ana Rosa Quintana para hablar de su romance con su representante, Agustín Etienne, y demás cuestiones sobre su vida privada, la presentadora ha soltado la bomba más esperada. Se trata de la explicación oficial sobre la sonada ausencia de Rocío Flores en la sección del club social del programa. Desapareció sin más explicaciones y según pasaban los días y no aparecía, fueron muchos los que aseguraron que había sido despedida de forma fulminante, aduciendo supuestos motivos de peso para ello. Al final parece que la evidencia es más fuerte, pues no ha sido despedida, sino que le cumplió el contrato de colaboración y a pesar de las negociaciones entre ambas partes, por el momento no han llegado a un punto que convenza a ambas partes.

“Hay que llegar a un acuerdo y, de momento, todavía no se ha llegado”, ha asegurado Ana Rosa Quintana despejando una duda que muchos tenían desde hacía semanas. Pero para evitar que se le atosigue con preguntas al respecto, la presentadora ha estado rápida a la hora de añadir que la cuestión de la renovación del contrato a Rocío Flores “está en el aire, a mí no me cuentan mucho”. Y es que prefiere no hablar demasiado para no entorpecer las negociaciones o que un paso en falso eche por tierra los esfuerzos por sentar de nuevo a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en el plató para analizar la actualidad de su familia, además de lo que suceda en el reality de turno.

Ahora bien, puede que las negociaciones hayan entrado en ‘stan by’ también por el hecho de que Rocío Flores ha roto lazos con su representante. El hecho de que Agustín Etienne haya iniciado una relación sentimental con Olga Moreno, como así confirmaron en la revista SEMANA en exclusiva, parece no haber sentado nada bien a la hija de Antonio David Flores. La propia Olga ha confirmado este lunes que “se ha enfadado conmigo” y también ha dejado claro que no le parece bien que haya dejado profesionalmente de lado a su mánager.