Ana Rosa Quintana ha sorprendido a todos al anunciar de manera inesperada que no iba a estar presente en la crónica social de este miércoles 9 de noviembre. La presentadora ha querido tranquilizar a sus seguidores desvelando el motivo de su ausencia, antes de que saltaran las alarmas. ‘El programa de Ana Rosa’ ha transcurrido con normalidad y en ningún momento ha hecho referencia que iba a tener que abandonar el programa antes de lo previsto. Sin embargo, una vez enumerado todos los temas del día y antes de que comenzara la crónica social, ha anunciado que dejaba sola a Patricia Pardo, que se ha puesto al frente de esta sección.

Ana Rosa Quintana revela el motivo por el que ha tenido que ausentarse

La presentadora ha querido explicar los motivos de su ausencia antes de que asaltaran las alarmas: «Tengo asuntos personales«, ha dicho. No ha querido dar más detalles del por qué ha tenido que abandonar antes de tiempo su puesto de trabajo, aunque ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que eran asuntos personales y nada tenía que ver con sus cuestiones de salud. Tras esto, se ha quedado Patricia Pardo sola al frente de la crónica social donde han hablado de los temas más candentes.

Ana Rosa Quintana se ha perdido ‘El Club social’ después de analizar todos los temas de sociedad y política, que es de las partes favoritas de la periodista. La presentadora dejaba sola a la novia de Christian Gálvez, quien ha continuado con el programa adelante. Sin embargo, ya ha anunciado que el jueves volvería a su puesto de trabajo con total normalidad.

La presentadora ha hablado largo y tendido de su enfermedad

Desde que regresara a su puesto de trabajo, Ana Rosa Quintana ha ido contando cómo fueron sus meses alejada de la pequeña pantalla por culpa del cáncer que padecía. «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…», reveló. «Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido», reconoció.