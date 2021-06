Ana Obregón dio la talla en su participación en ‘Mask Singer’ y así se ha hecho evidente en las redes sociales, donde incluso piden que la contraten.

Ana Obregón se convirtió este miércoles en la protagonista indiscutible de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. La actriz acudió como investigadora invitada a la cuarta gala, siendo este fichaje puntual un auténtico bombazo. Era un auténtico secreto cómo se iba a comportar y si ella se iba a encontrar bien, no obstante, las expectativas eran muy altas. En redes sociales los espectadores se mostraban deseosos e ilusionados con su regreso a la televisión, pero ¿cómo ha sido su vuelta? Según se puede leer en diferentes comentarios del universo 2.0, la acogida ha sido fantástica y es que la artista hizo su trabajo a la perfección. Acertó, estuvo simpática y no dejó de hacer reír al resto, una actitud que todos han valorado y por lo que han pedido que se quede como alguien fijo.

«La mejor. No estaba sobreactuada, como le pasa a otros miembros del jurado. Era ella, natural, tal cual es. Y encima va y acierta, y con solo un programa», «¿Podéis dejar a nuestra querida Ana Obregón como única investigadora? Por fa», «Me encanta Ana Obregón. Gran profesional y mejor persona», «Debería quedarse», «Es la mejor que los cuatro jurados…» o «La tele te necesita», son solo algunos de los mensajes que aplauden la intervención de Ana Obregón en uno de los programas más exitosos de la parilla. Estaba deslumbrante tanto por dentro como por fuera, pues la ocasión lo merecía: volvía a la pequeña pantalla tras meses desaparecida a nivel profesional.

Su último reto fue presentar ‘Las Campanadas’, un espacio en el que consiguió que millones de espectadores permanecieran pegados a la pantalla logrando datos históricos. Son muchos los que quieren que Ana Obregón vuelva al trabajo y muestre su verdadera esencia de nuevo, aunque se desconoce cuál será su decisión. «Ana Obregón debe ser fija, sí, lo digo», «Podían dejar a Ana Obregón de investigadora. Le da su toque particular al programa y es más entretenido de ver», «¿Por qué Ana Obregón no ha estado desde la primera edición del programa como investigadora?» o «Para mí Ana Obregón en cualquier programa es un sí. Me ha encantado verla feliz» son otros de los comentarios que rezan en Twitter.

Horas antes de que se emitiera el programa Ana Obregón posteó un texto en el que dejaba claro cuál era la espinita que se le había quedado clavada tras su emisión. La actriz hubiera deseado que su madre fuera una espectadora más, sin embargo, Ana Obregón Navarro falleció semanas antes de que se hiciera público en televisión. «Hace unas semanas @susanauribarri me convenció para salir de mi retiro , dejar el duelo por unas horas y grabar como investigadora en un gran programa @masksingera3. Me hacía ilusión porque lo vería con mi madre que acababa de salir del hospital. Esta noche se emite y se que lo verá desde un lugar privilegiado muy bien acompañada», dijo, haciendo referencia a su hijo Álex.