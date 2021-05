«Se acercó por los hijos y el que propicia ese acercamiento es el padre», ha confesado la colaboradora.

Rocío Carrasco a través de su documental no solo está desvelando su verdad, también está permitiendo que se conozcan algunos de los motivos de las distintas alianzas familiares. Una de ellas es la relación que José Ortega Cano mantiene con Antonio David Flores, a pesar de que el diestro hace tiempo que se distanció de la hija de Rocío Jurado. Ana María Aldón se ha pronunciado al respecto desvelando la principal razón de esta conexión.

La colaboradora ha reconocido que el acercamiento con el ex Guardia Civil no había sido casual. «Se acercó por los hijos y el que propicia ese acercamiento es el padre», ha confesado durante su intervención en ‘Viva la vida’. Por tanto, el interés de Ortega Cano de contactar con el malagueño se debe a tener trato directo tanto con Rocío como con David Flores.

Añadía que actualmente la relación entre ambos es «cordial». Además, aprovechaba para matizar ciertas informaciones que se han publicado: «No son amigos». Explicaba cómo retomaron las relaciones: «Cuando pasan los años, las cosas cambian y la gente también cambia. Puedes cambiar la forma de ver las cosas. Hay un periodo de tiempo largo en el que los niños no han visto a la familia, el padre propició ese acercamiento».

Recordaba que su marido está intentando cerrar viejas heridas: “Mi marido va dejando las mochilas y los malos ratos porque sino no puede avanzar en la vida, no se puede vivir con rencor». Para el diestro no está siendo fácil que se remuevan todos estos conflictos familiares y por prescripción médica no está viendo la docu-serie de Telecinco.

El motivo del distanciamiento con Rocío Carrasco

Recientemente el torero confesaba la razón que había provocado su distanciamiento con Rocío Carrasco. «La he tratado siempre con respeto. Siempre ha habido una buena relación hasta que se unió a su pareja (Fidel Albiac) y entonces ahí es cuando ellos hacen una criba de todos los personas, entre los que me encuentro yo y la familia Mohedano». La apertura del museo dedicado a ‘la Más Grande’ supuso un antes y un después entre ellos: «Lo único en que yo me enfado con ella es por el museo porque sé que a Rocío Jurado le hacía mucha ilusión que cuando ella desapareciera de la vida, que la gente supiera su historia. Con toda mi buena voluntad, lo único que le he podido decir es que el museo tenía que salir adelante. Sé las circunstancias por las que no se ha abierto».

Insistía en que la relación con Rocío Carrasco siempre había sido buena, pero que había sido ella junto a su actual marido quien había decidido «apartarse». «Ella no ha hablado con ninguno de nosotros». Aclaraba que no había entendido cómo no se había puesto en contacto con la familia para tratar algunos problemas que había tenido en los últimos años.