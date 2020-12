La diseñadora ha confirmado que el torero tuvo recientemente una pérdida de memoria: «Nos asustamos», ha contado.

La última semana Ana María Aldón y José Ortega Cano han estado en el foco de la noticia por una supuesta crisis en su matrimonio, también por presuntas complicaciones económicas. Muy molesta por todo lo que se ha dicho al respecto, la diseñadora contestaba tajante desde el plató de ‘Viva la vida’ -un programa en el que ha comenzado a colaborar recientemente-. Además, revelaba un problema de salud que ha tenido recientemente el diestro y que, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

«Estoy un poquito de mala leche», afirmaba al principio de la entrevista. Negaba con rotundidad problemas en su matrimonio: «No es cierto». Y añadía lo siguiente para demostrar que la pareja está viviendo una buena etapa: «Estamos muy bien. No hay ninguna crisis. Es más, os puedo asegurar que estamos en un momento creo que de los mejores».

«No he tenido ninguna crisis con mi marido, he podido tener alguna diferencia de opinión. No ha había ni una sola discusión», detallaba. Respecto a la existencia de unas supuestas fotos comprometidas de ella con otro hombre, negaba que tuviera algo que esconder. «Sácalas, no amenaces, sácalas», imploraba a su compañero Diego Arrabal.

Se ha mostrado sincera, revelando que recientemente tuvieron un susto cuando se encontraban disfrutando de una tarde con amigos y el torero tuvo una pérdida de memora en ese momento. «Nos asustamos», ha contado. «No se ha vuelto a producir. De momento todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido favorable. Afortunadamente no es nada. Todo lo que se ha hecho ha salido muy bien», indicaba.

También se ha pronunciado sobre su nuevo proyecto profesional en televisión que podría no haber gustado al diestro. «Me hacía ilusión vivir el tema desde dentro. En principio fue bien, pero luego vino una semana muy dura». Ha explicado que debatieron el tema en casa, algo que según sus palabras dista mucho de una posible crisis. Además, le ha querido mandar un cálido mensaje en directo a Ortega Cano por su apoyo constante.

«Él lleva su economía y yo llevo la mía»

Siempre independiente, la diseñadora confirmaba que el matrimonio mantiene cuentas separadas: «Él lleva su economía y yo llevo la mía». Negaba, asimismo, que su madre viviera en una casa prefabricada, algo que se ha comentado en diversos programas de Mediaset. «Tiene dos dormitorios, una cocina independiente, el aire acondicionado…», detallaba.

«Mi madre no necesita mi ayuda en sí, ella tiene sus pensiones. Tiene seis hijos que la adoramos y que para nosotros es lo más grande. Estamos volcados con ella». Reiteraba que ella no necesita dinero: «No vive en una casa de lata, eso yo lo no iba a permitir». Indicaba que dispone de todo tipo de comodidades. «Ni mi madre ni mi hija viven en casas con humedades».