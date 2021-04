“A mí no me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, está en tratamiento», ha afirmado la mujer de José Ortega Cano.

El reciente llamamiento en directo de Rocío Flores dirigido a su madre, Rocío Carrasco, está generando un aluvión de reacciones en los platós de Mediaset. La joven aprovechaba su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ el pasado viernes para solicitar a su progenitora que se pusiese en contacto con ella. Ana María Aldón ha sido una de las últimas en pronunciarse al respecto. “Me ha parecido que ella ha hablado del corazón porque no puede más con la presión mediática”.

La mujer de José Ortega Cano ha indicado en ‘Viva la vida ‘ que Rocío Flores no solo se manifestaba en primera persona, también lo hacía en nombre de su hermano. «A mí me parece una llamada de una hija ya desesperada que no puede con la situación”. Asimismo ha querido empatizar con el momento que puede estar atravesando Rocío Carrasco: “A mí no me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, está en tratamiento y no se encuentra capacitada en ese momento para coger el teléfono y no sabe cómo va a reaccionar. Es un paso importante que su hija le diga: ‘Mamá vamos a hablar ya’”. La colaboradora recordaba su situación: “Yo creo que el miedo también paraliza».

Además, se ha mostrado halagüeña con un posible acercamiento familiar: «Tengo la esperanza de que suceda la llamada, de corazón lo siento, el reencuentro entre hijos y madre. Ella quiere un acercamiento con su madre”. Algo que ella también comparte: «Deseo un acercamiento entre madre e hijo por el bien de ambas partes», subrayaba la mujer del diestro.

«Es el momento de dejar a un lado en rencor y el odio», añadía. Por otra parte, ha recordado uno de los puntos que puede ser clave en el distanciamiento: «Le generan rechazo las personas que tienen contacto con el padre, Antonio David Flores. Sería muy buen momento para dejar a un lado la mochila que lleva veinte años arrastrando y de paralización”. Subrayaba que si con los demás Rocío Carrasco no quiere saber nada lo entiende perfectamente, pero que por lo menos se reconcilie con sus hijos.

El mensaje de Rocío Flores

Una Rocío Flores muy emocionada se dirigía a su progenitora en directo durante su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ donde ha comenzado a colaborar recientemente. «Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva. De manera privada. Aquí se ha llegado a cuestionar que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira».

Reconocía que un día antes había vuelto a llamarla en dos ocasiones. «Veo ya que la única manera real de poder contactar con ella es públicamente. Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño».