«No lo entiendo ni ahora ni antes. Esas imágenes me chocaron», ha afirmado visiblemente molesta Ana María Aldón.

El documental de Rocío Carrasco está marcando un antes y un después en el seno de la familia. Nadie se mantiene indiferente al relato de la protagonista. A Ana María Aldón le está tocando de manera personal y le produce una gran tristeza conocer su testimonio. Además, está descubriendo algunos datos que desconocía hasta ahora. Ella misma ha contado la amarga sorpresa que se ha llevado al ver unas imágenes de Antonio David Flores en las que hacía alusión a José Ortega Cano.

La colaboradora ha confesado que no le habían gustado las declaraciones que datan del año 2003 donde «Antonio David dejaba entrever ciertas cosas y me tocó». Una secuencia que ha generado una gran indignación en redes y que fue visionada en la última entrega de la docu-serie donde durante el programa ‘Día a día’ le preguntan al malagueño por su hijo, David Flores, y desean saber a quién se parece. «Lo ideal es que cante como su abuela porque lleva su sangre. Creo que ha quedado clara la respuesta».

Entonces él en clara alusión al torero, espetó un sonado comentario que ha dejado perpleja a la audiencia: «Eso sí y ese es el problema, ese es el problema… Que muchas veces lo veo con falditas y eso…». Unas palabras que han tocado, y mucho, a Ana María Aldón. «Me sorprendió porque no tenía conocimiento de que eso se hubiese producido».

Se ha mostrado muy molesta con que Antonio David Flores en su momento haya querido mandar esta indirecta sobre la sexualidad de su marido. «No lo entiendo ni ahora ni antes. Esas imágenes me chocaron». Respecto a la reacción de Ortega Cano, su mujer señalaba que no le dio la mayor importancia porque eso pasó hace muchos años.

«Me veo identificada»

Ana María Aldón ha reconocido que cuando supo que Rocío Carrasco había roto su silencio después de 20 años estaba expectante de conocer su verdad. «Tenía muchas ganas de que hablara». Ahora está empatizando con ella porque también ha experimentado historias muy similares: «Yo he vivido lo que ella cuenta y es muy duro. Ahora me está contando una historia que me veo identificada, es normal que tenga afinidad con ella».

Sin embargo, ha reconocido que su relato le produce una profunda tristeza. «Entre que mi marido no está del todo bien y eso te toca en tu día a día. El tema del documental me ha producido mucha tristeza. Me está afectando personalmente tanto el estado de salud como el documental». Además, está muy involucrada: «Me toca de lleno por mi marido por sus hijos y por la familia».

Respecto al llamamiento público que realizaba recientemente Rocío Flores durante el ‘Programa de Ana Rosa’ donde solicitaba a su progenitora que se pusiese en contacto con ella, Ana María ha manifestado lo siguiente: “A mí me parece una llamada de una hija ya desesperada que no puede con la situación. No me extraña que no le coja el teléfono porque ella está mal, está en tratamiento y no se encuentra capacitada en ese momento para coger el teléfono y no sabe cómo va a reaccionar».