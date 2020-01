7 "Me lo hizo pasar muy mal"

«Mi padre, de manera muy elegante, me dijo que me fuera porque si no iba a haber fusión. Hizo lo que tenía que hacer. Pero la manera en la que lo hizo me hizo bastante daño. Más tarde en una junta de accionistas me dejó regular: dijo que era más importante el banco que la familia. Si no me hubieran matado entonces, me hubieran matado más tarde. Las fusiones son duras. Mi padre me lo hizo pasar muy mal. No estaría aquí si no hubiera pasado esto», ha relatado.

«Las formas cuando me dijo ‘vete’ o cuando me dijo ‘vuelve’… podría haberlo hecho de otra manera. La relación con mi padre era espectacular. Cada verano nos íbamos de vacaciones con mis hijos. Lo que no hacíamos era pasar los fines de semana con él», añadía.