La familia Campos está expuesta al foco en las últimas semanas después de que ‘Sálvame’ dejase caer que Bigote Arrocet habría sido infiel a María Teresa Campos con Gemma Serrano. Son fechas muy agitadas con informaciones cruzadas, polideluxe y demás habladurías que ponen en tela de juicio la relación entre el humorista y la presentadora. A todo esto, todavía colea la controvertida salida de Terelu Campos del programa vespertino de Telecinco.

La excolaboradora de ‘Sálvame’ visitó el plató de ‘Viva la Vida’ este pasado fin de semana y dejó clara su indiferencia -mezclada con cierto resquemor- con los que hasta hace poco eran sus compañeros: «No tengo nada que contestarles. Cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete».

Sin esperar demasiado, Carlota Corredera se ha puesto seria y ha mandado un mensaje muy contundente a Terelu: «Solamente diré algo que tiene que ver a Terelu y su trabajo, hasta qué punto esta productora ha apostado por ella en muchas ocasiones, que de hecho Terelu es una de las compañeras de un programa que se emite en Telemadrid y que se llama ‘Huellas de elefante».

Carlota quiso apostillar que «ella está allí y la productora está encantada con su trabajo. Se fue del programa, fue decisión propia (…) Se han hecho cosas que no les ha gustado ni a ella ni a su madre, solo faltaría que no estuviese en su derecho de decirlo o no, pero me gustaría que no quedase ninguna sombra», repitió.

La conclusión de la gallega no pudo ser más rotunda: «No me gustaría que quedase nunca la sombra de que desde este programa y esta productora hemos querido perjudicar a Terelu. Jamás querremos perjudicar profesionalmente a una persona como Terelu, haga las exclusivas que haga nadie ha puesto en duda su profesionalidad».