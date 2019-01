Quedaban unos instantes para comenzar el rosco de ‘Pasapalabra‘ y Almudena Cid sorprendió a todos al levantarse de su asiento y elevar la voz para pronunciar un discurso que ha dado mucho que hablar por su contenido y que reproduciremos más adelante. El motivo no era otro que defender a su marido, Christian Gálvez, de las profundas críticas que lleva años recibiendo.

El presentador del programa de Mediaset es un enamorado de la figura de Da Vinci, pero sus investigaciones y la exposición que dirige no han sentado nada bien en el seno de los historiadores de arte. El Comité Español de Historia del Arte (CEHA), principal asociación española en este ámbito, le ha acusado de “intrusismo profesional”, algo que no ha sentado nada bien a Gálvez.

El mensaje que emociona a Christian Gálvez

Su mujer sabe que lo ha pasado mal y por eso no dudó en dedicarle en pleno directo un discurso no exento de nervios: “Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara. Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma. Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa“.

Conforme avanzaba su discurso se iba emocionando más y Almudena Cid quiso agradecer a su pareja su apoyo a la hora de abandonar la gimnasia y dedicarse a la interpretación: “La pasión, la curiosidad, tu investigación y el tiempo que dedicas a Leonardo (da Vinci) me hicieron ver que podía escoger otra profesión que no tuviera que ver con el mundo del deporte exclusivamente sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera escoger otro camino. Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias”.

Tanto emoción acabó por explotar y se tradujo en las lágrimas de la exgimnasta y en un beso en los labios que se ha hecho viral. Muy agradecido y visiblemente emocionado, Gálvez dio las gracias a su mujer: “Si para que esto ocurra en mi vida, algunos me tienen que llamar el resto de mi vida como un intruso, bienvenidos sean”.

