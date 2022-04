‘Supervivientes‘ está a la vuelta de la esquina, pues la nueva edición se estrenará este mismo jueves 21 de abril. Pero parece que aún hay novedades que desconocíamos. A Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Ion Aramendi y Carlos Sobera, presentadores de las galas en Telecinco, hay que sumar algún nombre más. Según ha desvelado Bluper, la colaboradora Alexia Rivas presentará un programa diario sobre el reality en Mitele Plus junto al influencer Iban García.

Este nuevo formato, por el momento, no cuenta con título oficial. Pero esto no ha impedido que ya hayamos podido ver a Alexia al frente de un programa en Mitele Plus. El especial ‘Supervivientes: Rumbo a Honduras’, emitido el jueves 15 de abril en la plataforma de pago de Mediaset, ya ha sido presentado por la periodista. Además, cabe destacar que esta no es la única ocasión en la que hemos visto a la joven en Mitele Plus. Alexia Rivas ya había trabajado como colaboradora en el formato ‘Sobreviviré’, presentado por Nagore Robles, donde coincidió con su nuevo compañero de programa.

A pesar de trabajar como compañeros, Alexia Rivas e Iban García no coincidirán en el mismo espacio. Según la publicación citada anteriormente, Rivas tomará el trabajo de Jorge Javier Vázquez en España, pues presentará desde plató, mientras que Iban ejercerá el trabajo de Lara Álvarez, pues viajará a Honduras para descubrir todos los entresijos del formato producido por BulldogTV.

Un formato similar al de Sofía Suescun

Parece que este programa seguirá la estela de ‘Supervivientes: Aventura Extrema’, un formato de similares características que presentó Sofía Suescun en Mitele Plus durante la edición anterior del espacio de supervivencia. A pesar del supuesto éxito que tenía, el programa fue cancelado por sorpresa de un día para otro. Esto se debería al supuesto veto que ejerció Mediaset España contra la ganadora de ‘Gran Hermano‘ debido a que la joven no quiso abandonar la agencia de representación de influencias de Dulceida por la nueva que había creado el grupo de comunicación.

