Alexia Rivas se ha estrenado como colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ha coincidido en su primer día con Marta López. La guerra estaba asegurada.

Marta López y Alexia Rivas se han reencontrado en el plató de ‘Ya es mediodía’. Declaradas en su momento enemigas, ahora han pasado a ser compañeras, una etapa en la que no dejarán de lado sus rencillas personales. Ninguna de las dos está unida ya a Alfonso Merlos, pero el rencor es más que evidente a día de hoy. Lo han dejado claro nada más verse en directo, pues las pullas entre ellas han sido continuas, tanto que han dejado boquiabiertos a los espectadores. El primer zasca llegó de la mano de Alexia, quien aludió al outfit de Marta para increparla, ya que lució un vestido estampado con corazones. “Marta se enamora varias veces al año. Ella es muy rápida con las amigas, como con Olga Moreno, luego con los novios“. En ese instante, lejos de hacerse pequeñita, Marta López ha atizado a la nueva colaboradora. “No tan rápida como tú, pero los intento buscar de otra forma. Da igual, Alexia, no voy a discutir contigo. Si lo que quieres es eso, me da igual. Te doy la bienvenida a este programa en el que llevo varios años”, le ha respondido.

Alexia no se ha quedado de brazos cruzados y ha sacado toda la artillería para reprochar a Marta que siga hablando mal de ella. Aunque después de participar las dos en ‘Supervivientes’ parecía que iban a enterrar el hacha de guerra, nada más lejos de la realidad. “Pensabas que quizá era más débil, pero te has encontrado con una tía que no se achanta ante nada. Lo primero que le dices a una persona cuando te pregunta por mí es que me ‘trinqué’ a tu novio. Si eres compañera, deberías referirte a mí con elegancia”, comentaba Alexia. A pesar de que Marta insistía en que ella quería dejar la guerra que les enfrentó atrás, todo apunta a que la tensión seguirá reinando entre ellas. «La elegancia y el cariño se tienen que ganar. Tú, para mí, en aquel momento, no lo tenías. Si quieres que sigamos en una guerra, seguimos (…) Me parece absurdo hablar de aquello. De hecho, yo no creo que seas débil, sino todo lo contrario», ha sentenciado.

Si bien alguno de los compañeros bromeaba con una posible reconciliación, lo cierto es que los espectadores dudan mucho que se pueda producir algún día. «¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo vuestro? Yo creo que estas dos acaban cenando juntas en Navidad”, dijo Miguel Ángel Nicolás tratando de restar hierro al asunto. Todavía es pronto para saber si poco a poco dejarán atrás el mal rollo y permitirán conocerse, olvidando que en una época estuvieron las dos unidas al mismo hombre, Alfonso Merlos.