Alejandro Albalá destrozado por la vuelta de Sofía Suescun a la casa de 'Gran Hermano Dúo'. Ambos han hablado y ella le dijo que no es un buen momento para ser amigos y deberían separarse, estas palabras destrozaron al ex de Isa Pantoja.

La vuelta de Sofía Suescun a la casa de ‘Gran Hermano Dúo’ ha hecho que la tranquilidad de Alejandro Albalá se termine. El ex de Chabelita había encontrado su momento en el concurso, y también con Ylenia tras la salida de Sofía de la casa. Pero con motivo de las repescas se ha zanjado. Tres de los expulsados han vuelto: Fede, Candela y Sofía, y ya conviven con sus anteriores compañeros.

Todas las tramas que había abiertas en la casa se han congelado y han surgido nuevos conflictos, sobre todo, relacionados con Albalá. El ex de Chabelita se encontraba en uno de sus mejores momentos al tener el beneficio de la audiencia, que lo salvó de la expulsión y lo apoya en cada intervención, pero también había empezado a hacer buenas migas con Ylenia. Romance que, probablemente, se quedará en nada por la vuelta de Sofía.

Alejandro Albalá le aseguraba a Sofía que no había tenido nada con Ylenia y ambos se fueron a la habitación para hablar sobre los temas pendientes. Sofía aseguraba:”Estuve muy mal con mi persona y por mis actos. La realidad es que en este momento no podemos ser amigos. Lo positivo para los dos es que no estemos juntos”.

Tras esta conversación Albalá quedó destrozado, se rompió y se lo contó a Irene: “Estoy muerto por dentro”. Queda claro que Alejandro todavía siente mucho por ella, pero igual todo esto perjudica su estancia en el concurso.

