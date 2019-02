Alejandra Rubio explica los motivos de por qué ha dejado sus estudios

7 En su primer capítulo ha confesado el por qué ha dejado la carrera

“Voy hablar de un tema que lleva unas semanas dando vueltas y no lo he aclarado en ningún momento. Ya es hora. Han dicho que dejaba de estudiar por empezar un reality, que es esto. Sí he dejado de estudiar. La carrera que estaba haciendo es Diseño de Moda, personalmente a mí no me aportaba lo que pensaba que me aportaría. Me he equivocado. Estas cosas pasan. Pensaba que lo tenía clarísimo desde que era pequeña”, ha comenzado diciendo.