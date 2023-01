Makoke sigue sin entender los recientes ataques de Terelu Campos hacia ella. Recientemente, la hija de María Teresa Campos lanzaba unas duras acusaciones contra la malagueña: «Cuánto cinismo, ¿eh? Cuánto cinismo. Sabes que me tienes atada y lo sabes», decía en el plató de ‘Sálvame’. «Me tienes atada porque yo no le haría daño en la vida. No sé si tú puedes decir lo mismo. Cuánto cinismo, hija. Decepción, la mía. Dolor, el mío. Feliz Navidad«, espetaba, sin dar más detalles de lo que sucedía entre ellas. Este jueves, Día de Reyes, la aludida ha confesado en ‘Fiesta‘ que no «tiene absolutamente ni idea» de qué ha llevado a la colaboradora a lanzarle tan duras palabras. «Le puse un mensaje porque no tengo nada que esconder. Y ni me ha contestado. Pasa olímpicamente. Tanto dolor… Le dije si quieres me pones el tema y se queda entre tú y yo, pero dímelo, pero no me ha contestado. Si tanto te duele cógeme el teléfono», ha contado en el programa de Emma García. Tras escuchar sus palabras, Alejandra Rubio ha salido en defensa de su madre. Y entonces han saltado las chispas entre ellas.

«La última conversación que tengo como amiga fue el 29 de diciembre del año pasado. Nos felicitamos el año. Era mi cumpleaños y estaba enfadada por un motivo equis y hablamos como amiga. Luego pasó el año y la veía muy fría conmigo. Nunca lo he entendido», continuaba diciendo Makoke. De este modo ha revelado que lleva un año sin hablarse con Terelu. Alejandra, por su parte, recordaba la tarde en que ambas se enzarzaron en una fuerte discusión: «Ese día fue muy heavy porque me dolió muchísimo. Es más, me fui súper fastidiada porque no lo entendía. Nunca justifiqué a Kiko Matamoros porque él nunca insultó a su hija. Tuvo una ironía que la gente se tomó de otra forma… Y tú te lo tomaste en todo lo contrario… Yo le defendí porque de verdad creía que Kiko jamás diría eso de su hija (Anita Matamoros)».

«Saliste hecha una furia y te pasaste ocho pueblos conmigo. Y yo me quedé en shock. Que me conoces de pequeña y te pones así conmigo. No entiendo cómo te pusiste así. No te ataqué en ningún momento. Solo dije mi opinión. Esto no es una guerra de si yo te quiero más a ti o más a Kiko porque os conozco desde que soy pequeña. Ahora mismo tengo más relación con Kiko orque así se ha dado la vida. Y ya está», seguía diciendo la joven.

Alejandra Rubio considera que el último ataques de Makoke «fue muy chungo»

«Fue muy chungo. Y estaba mucha gente delante que se quedó alucinando porque reaccionaste de una forma que no venía a cuento. De esto se enteró mi madre, no por mí, sino porque había mucha gente delante. Y sé que mi madre está muy dolida por eso. Siempre que sacan el tema de Kiko no me he posicionado a favor de ninguno. Volviste a atacarme no sé si porque me ves como la débil… No tengo una mala relación contigo, ni una excelente. Pero que yo diga un comentario y me vea atacada así, no lo entiendo. Makoke, te pones conmigo siempre súper a la defensiva».

«Tú también me atacas», le ha reprochado Makoke. «Es que habláis los dos y eso lo e todo el mundo», alegaba Alejandra Rubio. «Es verdad que me altero porque estamos hablando de una orden de alejamiento. Y me duele porque yo no miento. Como te tengo mucho cariño y como te he defendido muchas veces a ti y a tu madre, me toca mucho las narices», respondía Makoke. La última en poner la palabra era la benjamina del clan Campos: «Si la única persona a la que vienes a comerme es a mí, no lo entiendo».