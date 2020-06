Cuando apenas quedan unas horas para saber quién se alzará como ganador de ‘Supervivientes 2020’, Antonio David Flores ha lanzado un alegato final para convencer a la audiencia de que voten por su hija, Rocío Flores, y regrese a casa con la victoria.

«Estoy muy nervioso, estoy atacado. Me sale el corazón por la boca», admitía el malagueño. «Ya son muchos meses y necesito abrazarla, darle un beso», decía en el plató de Sálvame. Estoy muy orgulloso de ella, de los valores que tiene, de la sensibilidad que tiene. Me la voy a comer a besos y a abrazos en la mampara esa cuando la vea».

«Ha superado los obstáculos»

«Tiene que ganar porque básicamente su concurso se ha basado en ser clara, en ser transparente, en ser real, que es lo que hay que valorar de un concursante». Así comenzaba el alegato del colaborador, que ha destacado de la joven «su capacidad de empatizar con el público y de transmitir cosas y de contar una historia de verdad».

«Ha sido muy buena compañera, muy querida. Ha sido generosa con ellos, les ha arrimado el hombro, les ha dado aliento, ánimo… Hemos disfrutado de ella con momentos de diversión. Nos ha emocionado y hemos tenido momentos de llanto. He recibido mensajes de gente que me ha dicho que han llorado con ella en el salón de su casa», añadía. «Como superviviente, contra todo pronóstico, por sus condiciones físicas, ha superado los obstáculos. Cómo ha peleado todas esas pruebas, como la recogida de la leña, ha estado atenta al fuego, ha estado pescando…», recordaba.

«Va a venir absolutamente renovada»

El exGuardia Civil ha destacado la manera en la que su hija se ha superado a sí misma en el ‘reality’: «Rocío se despojó de todos esos complejos, de todos esos miedos». Lo único que lamenta es que la final se produzca sin la presencia de sus familiares: «Va a ser una final un poco triste porque no van a poder estar arropados por sus seres queridos. No van a poder estar sus hermanos, no va a poder estar Olga», se lamentaba.

Antonio David Flores ha afirmado también que para su hija los 200.000 euros del maletín no son lo más importante. «Para ella el maletín es lo de menos. Creo que el hecho de haber convivido y de haber pasado esas calamidades como experiencia vital le ha servido de mucho y va a venir absolutamente renovada».

Sobre su futuro como personaje mediático, el malagueño ha dejado claro que respetará las decisiones que ella quiera tomar en el futuro. Si quiere conceder entrevistas, «es cosa suya» y él no tendrá nada que decir al respecto. Es evidente que Rocío saldrá de esta edición de ‘Supervivientes’ convertida ya en un personaje de primera línea. Su nombre es uno de los más buscados en internet. Y es que ella sola, con su naturalidad, se ha ganado a pulso el cariño de la audiencia.

«Le ha tendido un puente a su madre»

Sobre el distanciamiento con Rocío Carrasco, Antonio David ha recordado que su hija «se va a mantener firme en lo que ha dicho, per no va a hablar mal de su madre. Tenderá un puente. Ella no quiere hacerle daño, quiere estar feliz, no quiere guerras y recuperar el tiempo perdido. Le ha tendido un puente a su madre. Ella espera de corazón que haya armonía con ella».

Todos a favor de Rocío

Antonio David no es el único que desea que su hija gane la final de ‘Supervivientes 2020’. otros personajes conocidos como Belén Esteban, Raquel Bollo o Kiko Matamoros han manifestado públicamente su deseo de que la nieta de ‘la más grande’ se haga con el maletín. «Sus glándulas lagrimales han segregado durante estos meses una cantidad ingente de líquido, con la que se podría abastecer los embalses de España en época de sequía. Ha llorado casi tanto como Lydia Lozano en el plató de ‘Sálvame por el distanciamiento o mala relación que tiene con la madre que la parió. «, decía la ‘Princesa del pueblo’ en ‘Sálvame’ al confesar que quiere que gane Rocío.