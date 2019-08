Todavía no hay fecha de estreno para el estreno de ‘GH VIP 7’, pero ya comienzan a sonar los nombres de sus posibles concursantes. El último en sumarse a una lista en la que también estarían Anabel Pantoja, Mila Ximénez o Leticia Sabater ha sido Alberto Isla. Aunque lleva un tiempo alejado de la pequeña pantalla, el ex de Chabelita Pantoja ha vuelto al foco público por su presunto fichaje por el reality.

Una participación que sin duda daría mucho de qué hablar y que, aunque sería un gran filón para la cadena, se ha caído antes incluso de despegar. Alberto ha aprovechado su gran popularidad en las redes sociales para compartir un comunicado en el que habla de manera tajante sobre el reality. «No voy a ir a ‘Gran Hermano’ ni a nada que tenga que ver con la televisión», ha sentenciado.

Según cuenta, en estos momentos la televisión es su última prioridad: «estoy completamente centrado en mis estudios, entrenos y trabajo y quiero tener que ver lo mínimo con todo lo que rodea eso. Ni yo estoy interesado en ir ni ha habido negociaciones ni reuniones de ningún tipo. Estoy completamente al margen de todo eso«, afirma en el texto.

Pero no solo ha hablado de eso en la ‘storie’, el de Sanlúcar de Barrameda ha aprovechado para desmentir otro rumor que rodea su nombre desde hace unos días: su relación con María Jesús Ruiz. Después de que se dejasen ver juntos en un desfile de moda, muchos comenzaron a pensar que entre ellos estaba surgiendo algo, un tema sobre el que Alberto también ha querido pronunciarse.

«Desde el respeto me gustaría dejar claro que es mentira que tenga algo con María Jesús Ruiz. No nos veíamos desde que salimos de ‘Supervivientes’ y teníamos una buena amistad en las últimas semanas que estuvimos ahí. Me dio mucha alegría coincidir con ella en mi Sanlúcar», ha dicho, dejando claro que solo son amigos, pese a quien le pese.