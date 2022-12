Este jueves, a Alba Carrillo se la esperaba en el plató de ‘Fiesta‘. Desde que salieron las polémicas imágenes besándose con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unircorn está en boca de todos y la productora del programa la ha convocado para que se sentara en la mesa de colaboradores. Sin embargo ella ha optado por darles plantón. Por segunda vez consecutiva, ha dicho ‘no’ a la propuesta de Unicorn Content para acudir al espacio que conduce Emma García.

El pasado 7 de diciembre, la exmodelo se ausentaba de ‘Fiesta’ por motivos de salud. Su madre, Lucía Pariente, fue la encargada de llamar para dar el aviso. Alba se encontraba mal y decidió acudir a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Poco después se supo que había sufrido una crisis de ansiedad. Ahora, su no asistencia en el programa ha vuelto a llamar la atención. Sin embargo, se desconocen los motivos por los que ha preferido quedarse en casa.

Este jueves, Alba Carrillo ha sido fotografiada cerca de su domicilio en compañía de su hijo

Según comentan a SEMANA fuentes cercanas a la madrileña, esta podría estar protegiendo la exclusiva que ha firmado con el ‘Deluxe’, donde se sentará este viernes para responder a todas las cuestiones relacionadas con el breve affaire con Jorge Pérez. Cabe la posibilidad también de que haya querido recuperarse de su revés anímico y permanecer en su domicilio descansando y reponiendo energías. Lo cierto es que este jueves por la mañana ha sido fotografiada en el municipio madrileño de Torrelodones, donde vive, acompañada del hijo que tiene en común con Fonsi Nieto.

En cualquier caso, parece destacable el hecho de que lleve tres días sin dar señales de vida en las redes sociales. Un silencio poco habitual en ella, acostumbrada a expresarse con frecuencia en Instagram. A principios de esta semana, sin ir más lejos, se despachaba a gusto al hablar de su compañero en el ‘Fresh’ y de otros hombres de su vida: desde Feliciano López a Fonsi Nieto o Canales Rivera. «Si hubiera sido yo la mujer casada yo sería más guarra y más zorra, más todo. La cagada de él fue después de eso. Dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente eso», decía. Y aunque en las redes no ha dicho ni mu, sí ha enviado un mensaje a Nuria Marín en la mañana del jueves para recordarle, mientras presentaba ‘Socialité’ en directo, que no se retracta de nada de lo que ha dicho hasta ahora sobre Jorge o sus exparejas.

Marta López: «Alba Carrillo está desbordada»

Tras haber sufrido un ataque de nervios, Alba Carrillo se mantiene en un discreto y poco usual segundo plano. Un lapsus que, seguramente, dure unos pocos días. Su madre, Lucía Pariente, ha evitado hacer declaraciones sobre su evolución. Sin embargo, su amiga y compañera Marta López ha dado detalles sobre cómo se encuentra: «Está desbordada». La colaboradora de ‘Sálvame’ ha destacado que «a pesar de lo que ha pasado, quería mucho a Jorge y se siente muy decepcionada». Asimismo, considera reprochable la actitud de Jorge Pérez en su gestión del conflicto: «No se ha portado bien desde el principio».