La colaboradora se ha derrumbado al ver su madre en conflicto con sus compañeros de ‘reality’, incluida su amiga Isabel Rábago, de la que dice: «Me siento traicionada».

A medida que avanza ‘Secret Story’, las tensiones dentro de la casa aumentan. Especialmente para Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo se ha enfrentado en la sala de la verdad a Cristina, Luca Onestini, Adara Molinero e Isabel Rábago. La colaboradora, que ha protagonizado un duro enfrentamiento con María Jesús Ruiz en el plató del programa, se ha venido abajo ante la presión.

La exmodelo ha vivido una de sus noches más duras en el concurso. Ver a su madre a la gresca con la mayoría de sus compañeros no le ha resultado plato de buen gusto. Menos aún cuando ha sido testigo de los reproches de Isabel Rábago a su madre. La madrileña, gran amiga de la periodista, no ha podido aguantarse y se ha derrumbado en pleno directo.

«Este concurso me ha costado una amiga»

«A mí este concurso ya me ha costado una amiga, te pido por favor que no te acerques a Isabel. Para mí esto es más que un juego», le ha pedido a su madre. Esta ha reaccionado a sus palabras diciendo: «Me he equivocado protegiendo a demasiada gente. Enseñé mis cartas demasiado pronto. Quizá fuera se esté viendo algo que yo me he perdido», ha reconocido. La periodista, por su parte, ha intervenido para defenderse: «No sé lo que Alba percibe ni interpreta pero nadie me va a decir lo que yo siento ni vivo en esta casa», alegaba.

Rota en llanto, ha explicado que se siente «muy traicionada» por su amiga. Por este motivo, ha expresado su deseo de que sea Lucía la que se quede fuera del ‘reality’. No puede soportar tantos disgustos. «Creo que la que se tiene que el próximo día es ella porque no lo está pasando bien y me está haciendo sufrir», soltaba.

Finalmente, Alba Carrillo reconocía a Carlos Sobera el motivo de sus lágrimas. «Estoy sobrepasada», confesaba. Al escucharla, Terelu ha salido en su defensa. «Esto es la vida real. Trabajamos donde trabajamos. Pero existe una vida real», sentenciaba la malagueña. «Esto es un concurso y en la vida real las personas sufren como consecuencia del trabajo. Tenemos que asumirlo. Tenemos que ser valientes y decir que a veces nuestro trabajo nos lleva por delante».

Alba Carrillo, a su madre: «Estoy luchando por ti»

Ante la crisis de Alba, el presentador le ha dado la oportunidad de dirigirse a su madre para tranquilizarla. Y así lo ha hecho. «Que te quedes tranquila, que te quiero, yo estoy muy orgullosa de ti», le ha dicho. «Como soy tu única hija nadie te tiene que poner en duda. Gracias por tus valores. Estoy aquí luchando por ti. Con que seamos fieles la una a la otra en esto no hay nada más que hacer, ya está todo hecho». Y zanjaba: «Espero que se tranquilice».