No. Alba Carrillo dijo no. Y no había forma de hacerle cambiar de opinión. La modelo vivió desde el primero hasta el último día la experiencia de Gran Hermano Vip, no empezó con buen pie, pero después fue remontando, cogiéndole el gusto al asunto y disfrutando de la casa, de los compañeros y del momento que estaba viviendo. Sin embargo, eso no le ha provocado ganas algunas de repetir. Si en un principio se habló de que era una de las confirmadas para entrar de nuevo en la casa de Guadalix en ‘Tiempo de descuento’, lo cierto es que nunca estuvo entre las confirmadas, Alba no quiso entrar y no lo ha hecho.

Alba Carrillo ha dicho no a Gran Hermano

Es más, en ningún momento ha ocultado que prefería no volver a enfrentarse a sus compañeros y a una vida aislada de su familia y amigos, de hecho, sus planes fueron completamente por otros derroteros. Ayer, cuando los grandes hermanos hacían las maletas y se preparaban para poner rumbo a la casa de la sierra, ella organizaba una súper quedada para comer con todos sus amigos de la infancia. Con los del cole, los de la universidad y también algunas amistades creadas a raíz de comenzar en el mundo de la moda.

La sobremesa se alargó tanto que a última hora de la tarde todavía estaba bailando, pues ella misma compartió vídeos en los que primero con un amigo y después sola se marcaba unos pasos en plan rapera con los que demostraba star pasándoselo genial. No parece nada arrepentida de no estar en Gran Hermano junto al resto de sus compañeros.