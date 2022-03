Los fans de ‘The Good Wife’ que hayan continuado la historia de sus personajes en el spin off ‘The Good Fight’ están de enhorabuena. Una de las caras que verán en la próxima temporada les será familiar, aunque aparezca muy fugazmente. Y es que el portal TVLine ha confirmado la presencia del actor Alan Cumming como Eli Gold en dos de los episodios de la sexta temporada. Según cuenta el portal, la trama en la que aparecerá Cumming estará relacionada con su hija Marisa. El personaje, uno de los principales de ‘The Good Fight’, ahora es una abogada completa, y pide ayuda a su padre para encauzar su nueva carrera.

Este anuncio llega tras la noticia publicada por Deadline, de que el actor André Braugher ficha por la sexta temporada de la ficción. El actor, que interpretará uno de los personajes recurrentes, será Ri’Chard Lane, un abogado muy teatral y excesivo a quien Liz se ve obligada a aceptar como nuevo socio del bufete. Se define al personaje como «una mezcla salvaje de brillantez, genialidad, religión y alegre hedonismo».

Así es la sexta temporada de ‘The Good Fight’

En la sexta temporada de ‘The Good Fight’, que se estrenará en la plataforma Paramount+ este verano, Diane se encuentra luchando con una «incómoda sensación de déjà vu, desde el caso Roe contra Wade hasta los derechos de voto, pasando por las agresiones de la Guerra Fría regresando. Mientras tanto, los abogados de Reddick & Associates se preguntan si la violencia que ven a su alrededor apunta a una guerra civil inminente».

El regreso que pudo ser y no fue

Pero el regreso de Alan Cumming al universo de ‘The Good Fight’ no es el único que podría haberse producido en la ficción. En el año 2019 se hizo pública la invitación de los directivos de ‘The Good Fight’ a Julianna Margulies, protagonista de ‘The Good Wife’, a participar en una trama de tres episodios. Aunque la actriz en un principio dijo que sí, finalmente no accedió a participar en la ficción, ya que los directivos no llegaron a pagarle el caché que ella consideraba oportuno.

La actriz estaba indignada con cobrar el caché de «actor invitado», ya que ella consideraba que formaba parte de la serie, y merecía un precio superior. La intérprete afirmaba que «dijeron que yo no quería salir en la serie, porque no era suficientemente buena, pero no es así. Yo veo la serie y me encanta», mientras aseguraba que a cualquier hombre que le pedían volver a un spin off le ofrecían medio millón de dólares. «No lo hago por mí, sino por dar voz a las actrices que no la tienen«, aseguraba.

