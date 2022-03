Antena 3 emite esta noche la gran final en directo de la novena edición de ‘Tu cara me suena‘. Tras muchas ganas en las que ha conseguido el liderazgo en la noche del viernes, ahoralos finalistas Nia Correia, Agoney, María Peláe, Rasel y Eva Soriano se enfrentan a la opinión del público. El que se alce con el premio de mejor imitador podrá donar un premio de 30.000 euros a una organización benéfica de su elección. Con motivo de esta final, Agoney ha concedido a SEMANA una entrevista exclusiva sobre cómo ha sido su experiencia en el programa.

¿Qué ha sido lo mejor de fichar por ‘Tu cara me suena’?

Aprender a pasármelo bien. Esa ha sido la gran lección de ‘Tu cara me suena’.

¿Qué es lo que más has disfrutado en el concurso?

Sin duda, los compañeros. Ha sido un descubrimiento enorme y ha sido una pasada poder pasar tantos meses, porque llevamos desde septiembre hasta ahora juntos y hemos hecho una piña preciosa.

¿Con quién te llevas mejor de esta pandilla que habéis formado?

Con todos nos llevamos genial. Yo creo que por edad y por momentos de la vida, con Nia y con María Peláe hemos hecho una pelota muy bonita y tengo que reconocer que esta experiencia ha sido muy especial con ellas.

De todos los personajes que has hecho esta temporada, ¿cuál es el que más y el que menos te ha gustado interpretar?

Es que es difícil, ¿eh? Creo que Rauw Alejandro es el que más he disfrutado, y el que menos me ha gustado ha sido Camilo Sesto.

¿Qué es lo más especial de esta novena edición del programa?

Yo creo que el amor que nos tenemos los compañeros es real, se palpaba. Yo me doy con un canto en los dientes, tengo una suerte tremenda, porque he estado en dos programas de televisión, y en ambos he sentido que el cariño entre los concursantes es maravilloso, y al final eso ha hecho que triunfen los dos.

De las dos experiencias, ¿cuál prefieres? ¿La de estar encerrado en una casa (‘Operación Triunfo‘), o la de poder salir y solo acudir a grabar las galas?

Hombre, por supuesto que la presión de quedarte allí es muy grande y prefiero poder salir. Es que encima yo soy una cabra. Yo necesito el aire libre, necesito la naturaleza, y no tener eso me produce ansiedad.

¿Qué cosas buenas crees que puede aportar tu paso por ‘Tu cara me suena’ a tu carrera profesional?

Todo, absolutamente todo. Me aporta tantas cosas buenas a mi vida personal, que eso ya hace que mi forma de interactuar con mi carrera sea diferente, que sea más especial. Además, el programa me hace investigar nuevos registros, y eso hace que cuando vaya a hacer música, a la hora de componer, me arriesgue más.

¿A quién de tus amigos conocidos animarías a participar en la siguiente edición?

A todos, yo a todos. Empezando por Roi, que de hecho me lo traje a ‘Tu cara me suena’ por eso, porque era como “esta persona tiene que estar en este programa”. Es un tío superdivertido y supertalentoso. Y es que en este programa se lo pasaría tan bien y nos daría tantos momentazos, que sería brutal verlo.

¿Cómo llevas los ensayos de cara a la final, que es esta noche?

Estoy muy nervioso porque es un tema muy complicado. En nada tengo el primer ensayo, y estoy muy nervioso. Estoy trabajando la voz porque es un registro operístico o lírico que nunca he hecho. Vamos a ver que tal, porque encima es en directo, y no se puede repetir nada.

Si no ganaras tú, ¿quién te gustaría que ganara?

María Peláe. Es una persona muy camaleónica y ha sabido transformarse muy bien gala tras gala. Creo que se lo merece.

Eva Soriano dijo en la rueda de prensa que ningún humorista había ganado ninguna edición. ¿Crees que el público debería favorecer en algún momento este tipo de concursantes que aportan tanta comedia al programa?

Pues sí, no estaría nada mal. Es que todos somos buenos, en realidad.Gane quien gane, es que va a ser justo siempre… Todos los concursantes son supertalentosos y cada uno aporta una cosa diferente a otro. Al fin y al cabo, cada uno tiene su personalidad y su arte.

