Adara Molinero ha cargado con dureza contra Antonio David Flores después de que el colaborador pusiera en duda sus últimas declaraciones sobre su infancia.

Este fin de semana, la ganadora de ‘GH VIP 7’ confesaba en ‘Sábado Deluxe’ que una de las parejas de Elena, su madre, les hizo vivir momentos muy difíciles. «Vivimos episodios muy duros juntos. Le teníamos tantísimo pánico que llegó un momento en el que no hacíamos nada para no darle motivos para que nos pegara», explicaba. El malagueño comentaba las duras revelaciones de Adara sobre su infancia.

Adara: «Eres un vago, que te has pasado cuatro años sin trabajar»

Pero las palabras del ex Guardia Civil no le gustaron a la madrileña. Así que ha llamado a ‘Sálvame’ para ponerle los puntos sobre las íes. «Me parece muy fuerte, no sé que pretenden poniendo en duda lo que hemos vivido mi madre y yo. Es un tema bastante doloroso y nadie sería capaz de fingir algo así».

«Me hace muchísima gracia que digas que mi madre y yo queremos tele cuando el que está desesperado por la tele eres tú. Me parece muy fuerte», se lamentaba la joven. «Eres un vago, que te has pasado cuatro años sin trabajar porque no te llamaban de la tele. Tienes una familia y te podrías haber dedicado a cualquier otra cosa».

Adara llama «vago» a Antonio David

El andaluz le pedía en directo: «¿Por qué tienes que insultar». Ella respondía tajante: «No insulto. Digo la realidad: que eres muy vaguete. Te podrías haber dedicado a cualquier otra cosa que no fuera la tele, pero se te caían los anillos. Y estabas desesperado por la tele y por eso te juntaste en la casa con Mila. Pelota, que eres un pelota. Ahora quieres chicha para estar en la tele. Por eso ahora te metes conmigo. Porque por detrás me das buena cara», añadía.

«Los que queréis un poco de chicha para estar en la tele sois vosotros, que no habéis parado de hacer montajes con Gianmarco para llevarte el maletín dentro de la casa. Y para que Gianmarco se llevara el maletín de ‘El tiempo de descuento’. Después te has hecho entrevistas. Te has hecho los ‘Deluxe’. Te traes a tu hermano, tu madre metida en otro ‘reality’ y el único que falta por aparecer en esa casa es tu papá» se defendía el colaborador.

«¿Tienes un poquito de envidia? Quieres estar en mi puesto y no lo estás», contraatacaba Adara. Venga, vaguete. Vergüenza me daría a mí tener una familia y esperar a que me llamaran de la tele para ponerme a trabajar», espetaba la ex de Hugo Sierra, quien dio por zanjado su discurso colgando repentinamente la llamada.

«Siempre hace lo mismo. Descalifica… No tiene argumentos. Y encima viene mintiendo diciendo que he cuatro años sin aparecer en la tele y que ahora me aprovecho de la situación. He estado cuatro años, como bien la gente sabe, porque he estado sometido a un juicio, que al final no ha sido, por maltrato, por violencia de género. Me parece un argumento muy sucio y muy triste que utilice esto viviendo lo que ha vivido, poco más tengo que decir», señalaba.