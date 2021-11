«No ha podido ser, pero estoy súper contenta de la experiencia que he vivido y lo bueno que me han dado todos. Al final todos en mayor o menor medida me han dado algo». Han sido las primeras palabras que ha pronunciado Adara Molinero tras conocer que era expulsada de ‘Secret Story’.

La madrileña, una auténtica estrella de los ‘realities’, se batía en duelo con Gemeliers. Todo hacía presagiar que los hermanos serían los candidatos a marcharse de la casa de Guadalix. Pero no. Según leía Jorge Javier Vázquez, la audiencia había decidido dejarla fuera del concurso. Ella aceptaba con resignación y una sonrisa de oreja a oreja. «Ha sido una doble celebración. Duele mucho porque éramos como compañeros de piso, como una pequeña familia», destacaba de sus compañeros.

Los usuarios de las redes se quejan tras la expulsión de Adara

El presentador apenas ha tardado unos minutos en darle una alegría. Tras decirle que «se puede cumplir tu deseo de volver a la casa», la madrileña leía en un sobre que accedía a la repesca del programa. Las reacciones en las redes no se han hecho esperar. Numerosos usuarios se han quejado y han repetido una y otra vez las acusaciones de tongo. «Lo siento pero está expulsión no me la creo… No puedo creer que los Gemeliers que en una votación por la App la gente no los quería dentro y ahora de repente le ganan a Adara?!! Lo siento pero el rumor del Tongo en este programa hoy lo he confirmado y no quería», ha comentado un internauta.

Adara ha sido la expulsada de esta noche #SecretGala8 pic.twitter.com/LfuD7Ed0up — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

«Adara no ha sido expulsada, la habéis expulsado vosotros con vuestro tongo», comentaba otro. «Que tongo ! Mira cómo celebran el tongo que se han montado», ha escrito otro. Muchas voces se han alzado contra la expulsión. «Ha sido porque vosotros lo habéis decidido, estafadores», ha apuntado un seguidor del ‘reality’ en Twitter. «INJUSTO. LA HABÉIS UTILIZADO PARA SUBIR LA AUDIENCIA Y A LA MÍNIMA DE Cambio la habéis tirado», ha publicado uno de los espectadores del programa en la citada red.

Ajena a lo que sucedía en las plataformas digitales, Adara respondía a la pregunta de Jorge Javier sobre su posible reconciliación con Cristina Porta. Ambas jóvenes han pasado de ser amigas en ‘La casa de los secretos’ a no poderse ni ver. Discutieron por una prueba semanal y aquello hizo que rompieran definitivamente su relación. Para avivar el fuego entre ellas ha jugado un papel fundamental la figura de Miguel Frigenti. El colaborador es amigo de Adara, pero al entrar en el concurso se hizo amigo de la que fuera redactora de programas como ‘Sálvame’ y ‘Punto pelota’.