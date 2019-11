Volar en globo sirve para pintar el cielo de colores, además de para vivir una aventura. Esto último lo sabía bien Julio Verne y por eso escribió Cinco semanas en globo. Lo curioso es que el autor francés nunca había subido a un globo antes de escribir la novela. Donde sí que se puede vivir una aventura en globo real y no solo imaginaria es en Vic.



Y es que resulta que la comarca de Osona tiene unas condiciones climáticas que tanto valen para el curado de embutidos como para volar en globo. Sobrevolar la ciudad de Vic en un globo aerostático es una experiencia única. Solo a vista de pájaro se puede observar con todo detalle los rincones antiguos de la ciudad, como la plaza Mayor, la catedral o el entramado de callejuelas.

UNO DE LOS MEJORES LUGARES DE CATALUÑA PARA VOLAR EN GLOBO

Las características geográficas de la plana de Vic hacen que sea una geografía especialmente adecuada para surcar los cielos en un globo y disfrutar de las mejores vistas que regala la comarca: la ciudad de Vic, el Montseny, el Pedrafroca o el Prepirineo siempre presentes en el horizonte, y, si el día acompaña en visibilidad, incluso, Montserrat.

A VISTA DE PÁJARO

Vic a vista de pájaro revela todos sus secretos. Es una oportunidad única para contemplar las callejuelas del casco medieval y la huella aún evidente hoy de la antigua muralla que lo rodeaba, la maravillosa complejidad de estilos de la Catedral de San Pedro, con su torre románica anexa a un cuerpo gótico, la belleza de la Plaza Mayor, con las personas como puntitos muy abajo, o incluso el templo romano desde una perspectiva que no permite su contemplación desde la calle.

SIN ARRUGAS…

El acierto de los topónimos es que una única palabra describe decenas de metros cuadrados de territorio. Así pasa con la Plana de Vic, que los libros de geografía describen con todo lujo de detalles como “una depresión alargada con dirección norte-sur que constituye el núcleo central de la comarca de Osona”.

PERO TAMPOCO TAN PLANA

Pero conviene no simplificar en exceso. A medio camino entre el Pirineo y el Mediterráneo, la comarca de Osona presenta una orografía compleja, con una variedad de paisajes heterogénea, en la que caben tanto la Plana de Vic, como otros accidentes geográficos que se pueden observar con detalle volando en globo, como por ejemplo esta comarca insólita nos ofrece sus principales atractivos: la plana de Vic y, al oeste, los acantilados del Collsacabra o la Sierra de las Guillerías, por ejemplo.

Y UN EMBALSE MÁGICO

Ver desde el aire el embalse de Sau es uno de los alicientes para sobrevolar la comarca de Osona. Se encuentra dentro del Espacio Natural de las Guillerías, al pie del macizo de las Guilleries. El pantano es famoso porque cuando fue inaugurado en 1962, cubrió totalmente el pueblo de San Román de Sau, que fue desalojado por los vecinos.

EL FESTIVAL DE GLOBOS MÁS ANTIGUO DE CATALUÑA

Uno de los eventos más queridos en Vic es el Mercado del Ramo, que como no podía ser de otro modo, se celebra en la Plaza Mayor. Durante 3 días, Vic celebra su esencia agrícola y ganadera. Es entonces, cuando el Club Catalán de Globos organiza el International Mercado del Ramo Balloon Trophy, que llena el cielo de la comarca de colores.



