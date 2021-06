Te desvelamos datos destacados de la vida de la política madrileña: su nuevo novio, el lugar donde vive o sus actividades favoritas.

Dentro de pocas horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, se sentará en ‘Mi casa es la tuya‘, el programa de Bertín Osborne en Telecinco. Un espacio que ha cambiado de fecha de emisión, y que tras los últimos movimientos en la parrilla televisiva de Telecinco pasará del viernes a emitirse el próximo jueves 10 de junio. En su charla con el cantante, la política repasará su trayectoria política, pero también desvelará aspectos de su vida privada, como sus años de Facultad con Pablo Iglesias o su nuevo novio, Alberto González, con el que ha sido ‘pillada’ durante una escapada en Ibiza. Son muchos los detalles sobre su biografía que siguen siendo desconocidos y que a continuación repasamos:

1. Está enamorada de nuevo: su actual pareja, separado y padre de tres hijos

Hace pocos días se ha sabido que Isabel Díaz Ayuso tiene un nuevo amor. Su actual pareja es un atractivo hombre que «la tiene muy ilusionada», según revelan personas de su entorno. Y aunque aún se desconocen muchos datos sobre su identidad, se conoce que tiene 43 años, está divorciado y es padre de tres hijos. También sabemos, por lo que ha contado Federico Jiménez Losantos, que está muy ilusionada. «Es una historia nueva, el confinamiento fue de ruptura y comienzos. Se conocían de antes, van en serio», ha asegurado el periodista. En su entrevista con Bertín, Ayuso ha confesado que no contaba con ser inmortalizada por los paparazzi: «¡Para un día que me voy! ¡Había drones y todo!».

2. Su anterior novio, un peluquero al que conocía desde la adolescencia

Jairo Alonso. Así se llama el hombre que hasta no hace mucho ocupaba el corazón de la líder política. Alonso, peluquero de profesión, conocía a Ayuso desde la adolescencia, ya que ambos veraneaban en Sotillo de La Adrada (Ávila). Su idilio comenzó en el año 2016, pero pusieron fin a su relación en noviembre de 2021. «Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien», confesaba la política en una de sus escasas declaraciones sobre la ruptura.

3. Vive en un piso de 60 metros cuadrados en Chamberí

La política vive en un pequeño piso de apenas 60 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, donde nació y pasó su infancia. Y donde estudió en el colegio Blanca de Castilla. Muy cerca de su residencia vive su madre y a unos diez minutos caminando se encuentra la sede del PP. No tiene intenciones de cambiar de casa, de momento.

4. Su ‘exceso de confianza’ con el rey Felipe VI

El pasado mes de abril, Isabel Díaz Ayuso cometió un ‘error imperdonable’ en lo que a protocolo se refiere. Durante un acto celebrado con motivo del Día del Libro, la madrileña quiso hacer alguna indicación al Rey Felipe. Y en un arranque de espontaneidad le pasó el brazo por la cintura. Él se giró enseguida, mirando de dónde y de quién era esa mano que lo sujetaba. La anécdota quedó solo en eso, pero la foto corrió como la espuma. Pocas veces un mandatario osa cruzar ciertos límites… Pero todo tenía una explicación. Al parecer, el monarca retrocedió unos pasos, quedándose a tan poca distancia de ella que no le quedó más remedio que indicarle su posición con la mano para evitar que tropezasen.

5. Isabel Ayuso estuvo casada, pero jamás habla de su exmarido

Es uno de los ‘secretos’ mejor guardados de Díaz Ayuso. Antes de su noviazgo con Jairo Alonso estuvo casada. En contadas ocasiones ha hecho comentarios sobre su divorcio, y menos ha hablado en público del que fue su marido. La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo casada, entre 2008 y 2011, con un empresario del mundo del golf, tal y como ha revelado ‘El País’. Tras poner punto y final a su matrimonio, ella no habla en público sobre su expareja.

6. El motivo por el que no ha tenido hijos

En su entrevista con María Teresa Campos en ‘La Campos Móvil’, Isabel Díaz Ayuso hablaba sin tapujos sobre el motivo por el que nunca ha tenido hijos. «Siempre he sido muy familiar, y me han encantado los niños y se me dan muy bien. Pero siempre he ido muy independiente y me he volcado en el trabajo y he perdido mucho el tiempo. Esto no te lo puedes estar planteando toda la vida y como tengo poco tiempo para elegir, si no los tengo, me dedicaré a mis sobrinos, que son como mis hijos», reconocía.

7. Nació el mismo día que Pablo Iglesias, excompañero en la Universidad Complutense

El 17 de octubre de 1978 nacieron dos personas que, 42 años más tarde, rivalizarían en las urnas por la Presidencia de la Comunidad de Madrid: Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. Pero antes de brillar en sus respectivas carreras políticas, sus destinos se cruzaron en la Universidad Complutense de Madrid. Ella soñaba con dedicarse al Periodismo mientras estudiaba en la facultad de Ciencias de la Información. Él estudiaba a poca distancia, en la facultad de Derecho, una carrera que compaginó con Ciencias Políticas en el campus de Somosaguas. Fue allí donde se conocieron. Y de inmediato supo que sus ideologías estaban enfrentadas. «Ahí conocí a la generación de Pablo Iglesias. A todo lo que es el movimiento podemita de ahora les conocí hace 20 años en la universidad y eran lo mismo», ha contado a María Teresa Campos.

8. Fue ‘Community Manager’ de Esperanza Aguire

Hubo un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso formó parte del equipo de redes sociales de Esperanza Aguirre, exPresidenta de la Comunidad, a la que le escribía los tuits. Gestionaba también la cuenta de su perrita Pecas. Aunque no era ella la encargada de redactar los tuits: únicamente coordinaba y era responsable de la estrategia de comunicación.

9. Le encanta esquiar… y viajar

Cuando su apretada agenda se lo permite, a la política le gusta practicar deportes de nieve. Suele ir a Baqueira Beret. También le gusta viajar. Prueba de ello es que en sus inicios como periodista se trasladó a países como Ecuador e Irlanda para hacer sus primeros pinitos profesionales.