Miguel Frigenti se pelea con Sandra Pica y le acusa de filtrar vídeos sobre Tom Brusse

Miguel Frigenti ha acusado a Sandra Pica de compartir vídeos privados de Tom Brusse en los pasillos de Mediaset. Ella amenaza con demandas y la pelea va a unos niveles que sus compañeros tienen que mediar para que no lleguen a extremos peligrosos. Vea el vídeo

Miguel Frigenti echó el resto en el asado al verse con un pie fuera de la casa de ‘Secret story’. Estaba nominado junto a Bigote Arrocet y él se creía dueño del porcentaje más alto, que rondaba el 72% de los votos, aunque al final pertenecía al cómico chileno. Es por eso que quiso irse dejando huella en el concurso, cargando contra todo aquel que se atrevía a ponerse en su camino. Así se topó con Sandra Pica, con la que protagonizó una fuerte pelea en la que tuvieron que mediar sus compañeros para que no llegase a más, pues lo que dijo el colaborador de ‘Sálvame’ sobre la exnovia de Tom Brusse le sacó de sus casillas, al tratar un tema delicado que tiene judicializado y que prefería que se quedase fuera del programa, a la espera de que un juez se pronuncie al respecto.

En pleno directo, Miguel Frigenti y Sandra Pica vivieron un fuerte enfrentamiento cuando ella recriminó la actitud de su compañero de experiencia al “pactar las nominaciones” con Emmy Rus para tratar salir airoso de las votaciones: “eres un cobarde y una mala persona, porque lo único que haces es victimizarte”, le señalaba la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ al periodista, que respondió sacando trapos sucios de fuera del concurso al verse sin argumentos con los que rebatir a su enemiga.

Lo hizo acusándola de algo que sabía que le haría especialmente daño y es que Sandra Pica, tal y como ha confesado su madre poco después, ha sufrido mucho al ser acusada de tener en su poder vídeos sobre Tom Brusse y que estaría compartiéndolos por los pasillos de Mediaset con supuesta intención de comercializar con ellos. “Víbora tú, que ibas enseñando a todos los colaboradores vídeos de tu ex”, acusaba sin miedos Miguel Frigenti, lo que provocó que Sandra Pica estallase, a punto estuviese de llegar a las manos y terminase en otra estancia de la casa con el apoyo de todo el resto de los compañeros.

Jorge Javier Vázquez se había perdido en las explicaciones y le preguntó a Miguel Frigenti que explicara mejor a lo que se refería sobre los vídeos de Sandra Pica: “A mí se me llama víbora y mala persona y para mí ser mala personas es entrar en las reuniones de ‘Sálvame Deluxe’…”, comenzó a decir el colaborador cuando Sandra Pica estalló frenando la revelación: “¡Que pares ya, que estás yendo por un terreno que no me da la gana!”, le decía mientras Isabel Rábago y otros compañeros se la llevaban a otra estancia, mientras trataban a la vez de callar a Frigenti. Un tema que bien podría sentarle frente a un juez, pues Sandra ya animó a su madre a que avisara a su abogado y pusiese en sus manos la posibilidad de emprender acciones legales.

Sin embargo, hay una versión que ha arrojado más fuego a la hoguera y esta llega cuando Tom Brusse ha confirmado que lo que decía Miguel Frigenti era cierto y Sandra Pica estaría compartiendo por los pasillos de la cadena vídeos suyos: “Miguel Frigenti, eres el puto amo. Siempre con la verdad, eres el puto amo”, le decía el francés al colaborador en un vídeo subido minutos después de la pelea en directo. Vea el vídeo del tenso momento.