Poítica de cookies

Política de cookies

El dominio www.semana.es utiliza procedimientos automáticos de recogida (Cookies) para reunir información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta, dominio ISP (Proveedor de Internet), etc. todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. Las Cookies nos ayudan a adaptar ésta página web a sus necesidades personales.

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos así personalizar hasta cierto punto la navegación de cada usuario por nuestra web. Las cookies actualmente son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.

Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores y mejorar la navegabilidad de nuestro sitio.

Tipología de cookies:

Para una mayor información del usuario sobre la tipología y uso de las cookies le informamos que:

1. Desde el punto de vista de ‘tiempo de vida’ de la cookie (tiempo que la cookie permanece activa en nuestro equipo) podemos diferenciar las cookies entre:

1. Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

2. Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.

2. Desde el punto de vista del uso de cada cookie, podemos diferenciar entre:

1. Cookies Requeridas: son las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

Dentro de la categoría de cookies Requeridas se pueden encontrar también cookies con las siguientes finalidades:

· Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red.

· Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario.

En estos dos casos le informamos que no se requiere la información y el consentimiento del usuario para la instalación de las referidas cookies. En concreto, según el Grupo de Trabajo de Expertos de la UE, en el Artículo 29 de su Dictamen 4/20123 ha interpretado que entre las cookies exceptuadas estarían aquellas que tienen por finalidad:

· Cookies de “entrada del usuario”

· Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión)

· Cookies de seguridad del usuario

· Cookies de sesión de reproductor multimedia

· Cookies de sesión para equilibrar la carga

· Cookies de personalización de la interfaz de usuario

· Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales

Para todo el resto de cookies Requeridas no incluidas en los anteriores supuestos requerirán la información previa y el consentimiento del usuario.

1. Cookies Funcionales (analíticas): son cookies que nos permiten analizar el uso del Sitio web, de manera que podamos medir y mejorar el funcionamiento.

2. Cookies de Publicidad y de Terceros: son las cookies usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido como google maps como también cookies de empresas publicitarias para publicar anuncios relevantes para sus intereses.

SEMANA, S.L.guarda toda la información recogida a través de las Cookies en un formato no personalizado (dirección de IP). Este tipo de información obtenida a través de las Cookies no será revelada fuera de SEMANA, S.L., ni utilizada para comunicaciones no solicitadas.

Privacidad adecuada– Gestión de cookies:

En caso que el usuario lo quisiera, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado. El usuario puede en todo momento revocar su aceptación mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles en cada navegador. No obstante, en caso que el usuario no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestro sitio web.

Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación, restricción y/o inhabilitación se debe acudir en la sección de ayuda de su navegador para conocer más:

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Google Chrome

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Firefox

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Internet Explorer

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Blackberry

· Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en WindowsPhone

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

· Internet Explorer 8 y superior; InPrivate

· Safari 2 y superior; Navegación Privada

· Opera 10.5 y superior; Navegación Privada

· FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada

· Google Chrome 10 y superior; Incógnito

Relación y descripción de cookies:

Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies anteriormente descritas y utilizadas en el sitio web de SEMANA, S.L.:

Para más información sobre cookies y sus derechos como usuario puede consultar la Guía sobre el uso de cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf