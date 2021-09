Es la mejor embajadora de Zara y todas las prendas que luce son las más buscadas de la temporada. Su último vestido será el bestseller de la temporada

Ya se ha convertido en un clásico que Marta Ortega nos adelante las prendas que unos meses después y en otras ocasiones solo en semanas llegan a las perchas de Zara para convertirse en las más buscadas de la temporada. La heredera del imperio Inditex es la mejor embajadora de la casa, con un estilo impecable, desenfadado a la vez que chic, y su capacidad para adelantar las tendencias, que la han convertido, sin proponérselo, en toda una influencer. Ahora lo ha vuelto a hacer con un estupendo vestido, que ella estrenó el pasado 17 de septiembre para acudir al desfile de su suegro, Roberto Torretta en el marco de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week y que nada salir a la venta ya está agotado en todas las tallas.

Marta eligió para sentarse en el front row un vestido midi en rosa empolvado de volantes, con el bajo asimétrico, escote redondo y manga sisa, que pertenece a la colección Join Life, donde se engloban las prendas que se producen utilizando la tecnología y materias primas que ayudan a reducir el ambiente medioambiental. En un perfecto contraste de color, lo combinó con un cinturón en negro, una blazer oversize y sandalias de tacón ancho.

La estrategia de Zara para convertirlo en el vestido viral

No nos equivocamos al afirmar que este vestido se va a convertir en el más deseado de la temporada. Por el momento Zara ha hecho un adelanto en su tienda online de la prenda anunciando que llegará muy pronto y dando la posibilidad de la preventa. Si te has enamorado como nosotras no dudes en hacer el pedido ya, porque este modelazo, que tiene un precio de 69,95 euros, tiene todas papeletas para agotarse nada más ponerse a la venta.

Aunque cultiva un perfil bajo, en los últimos tiempos Marta Ortega ha ido teniendo cada vez más presencia mediática. El punto culminante ha sido la entrevista que concedió para el Magazine de The Wall Street Journal, posando ante el objetivo del prestigioso fotógrafo Steven Meisel, donde habla de su trabajo en la empresa que fundó su padre, Amancio Ortega.

La mejor invitada del verano

Pero al margen de su trabajo ejecutivo en Inditex, Marta Ortega es un referente de moda. Lo ha demostrado este verano acudiendo como invitada a varias de las grandes bodas, entre ellas la de los hermanos Felipe y Carlos Cortina Lapique, donde se convirtió en la invitada mejor vestida y la más original. Para estas ocasiones cambió a Zara por su otro gran amor fashion: Valentino.

La heredera de Inditex confió en la firma italiana para que le realizara todos los vestidos que lució en su boda con Carlos Torretta, celebrada en A Coruña en octubre de 2018 (cuatro en total para las distintas celebraciones) y en las distintas bodas de este verano también ha vuelto a lucir los exclusivos modelos creados por Pierpaolo Piccioli.