Hace varias temporadas que los salones, bailarinas y sandalias con tachuelas en sus distintas versiones de Valentino arrasaron entre las celebrities, incluso se han convertido en todo un clásico. Infinitas fueron las marcas low cost que las imitaron para hacerlas asequibles a todos lo bolsillos. Esta primavera otro de los modelos de la firma italiana promete repetir éxito, eso sí, en este caso los zapatos de Valentino son mucho más transgresores y solo apto para las más fashionistas.

En el desfile de la colección resort del pasado mes de octubre todas las modelos llevaban en sus pies el zapato que, desde entonces, no hemos dejado de ver en influencers, estilistas y en los front row de los grandes desfiles, y que también promete arrasar esta primavera. Estamos hablando del modelo Tan-Go, un diseño clásico de la marca italiana que ha vuelto más atrevido, elevándose sobre un tacón de 15,5 centímetros y 5,5 centímetros de plataforma. Un zapato de charol con pulsera al tobillo regulable con hebilla con el logo de la firma.

Está disponible en los clásicos colores negro y blanco, aunque para las más atrevidas están el rosa chicle o el naranja. Su precio de 850 euros solo está al alcance de los bolsillos más privilegiados.

Los zapatos de Valentino también los puedes encontrar en versión low cost

Después de mucho tiempo olvidados, los zapatos de plataforma han regresado con fuerza. Aunque en un primer momento pienses que no encajan contigo, dales una oportunidad porque también te pueden dar muchas alegría estilísticas. Los tacones extra altos alargan especialmente la silueta y una gruesa plataforma te garantiza la comodidad que no te dan los stilettos.

No solo Valentino ha apostado por ellos, también los hemos visto en los desfiles de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Gucci o Versace. Y como no podía ser de otra manera, las firmas low cost han sacado replicas de los modelos de las grandes firmas para hacerlos asequibles a todos los bolsillos.

Un modelo que encaja con casi todos los estilos

¿Cómo combinarlos? Pues se adaptan a casi todos los estilos. Combinados con un vestido súper mini ceñido serás la más seductora de la fiesta, pero puedes atreverte a un look más del día a día y llevarlos incluso al trabajo con un traje de chaqueta.

En su armario ya lo tienen influencers como la danesa Pernille Teisbaek o las españolas Alex Rivière o Violeta Mangriñán, la mejor prueba de que los zapatos de Valentino han enamorado a los estilos más dispares de mujer.

Si tu bolsillo no puede permitirse el lujo de comprar el modelo de la firma italiana (la inmensa mayoría), hemos encontrado en versión low cost unos modelos muy parecidos para que no te quedes sin el zapato que va a reinar esta primavera entre las amantes de la moda.