Katie Holmes se ha convertido desde hace unos años en la reina indiscutible del street style neoyorquino. Tras sus apariciones durante la Fashion Week de Nueva York, donde la pudimos ver mezclando estilos en sus looks, desde boho hasta gótico, la actriz estadounidense se ha dejado ver una vez más por las calles del Soho derrochando estilo y elegancia. Esta vez con un look perfecto para el otoño, con las sneakers Nama de Chloé como grandes protagonistas. Además de estilosas y cómodas, son ecológicas, ya que están hechas con materiales 100% reciclados. ¿Su precio? 640 euros

Ataviada con un abrigo tipo bata en color marrón, una camisa blanca, unos vaqueros grises rectos, un bolso bandolera negro y unas zapatillas de lo más coloridas, la ex de Tom Cruise nos deja claro que es posible ir cómoda sin perder una pizca de elegancia. ¿Para rematar? unas gafas de sol XXL. Un look perfecto para el día a día.

Katie Holmes y las sneakers para dar color a tus looks de otoño

Durante el otoño solemos optar por usar zapatos de vestir clásicos, ya sean mocasines, botines o botas en tonos neutros para completar nuestros looks. Sin embargo, puede resultar aburrido no dar ningún toque de color a nuestro outfit. Este otoño no debes dejar de lado las zapatillas, ya que además de ser tendencia, pueden ser la clave para dar el toque de color al look sin arriesgar demasiado. ¿Un plus? Además de estilosa, con las zapatillas irás mucho más cómoda que con una bota de tacón.

Las sneakers en colores llamativos o pastel, como las que nos enseña Katie Holmes en su última aparición pública, son perfectas para dar un poco de color a los meses más fríos. ¡No te lo pienses! hazte con unas y triunfa este otoño.

Y si te ha gustado el look completo de la actriz, atenta a nuestra galería, te mostramos todos los detalles para que puedas copiarlo, ya sea para ir a trabajar, para una tarde de compras con amigas, una cita…