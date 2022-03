Ha desfilado para grandes firmas como Victorio & Lucchino. No hay pasarela que se le resista a la modelo Eva González. Su carisma frente a la cámara, la dulzura que transmite y sus rasgos andaluces traspasan la pantalla cuando se pone al frente de algún programa de éxito en la televisión. Estamos acostumbrados a verla con sus mejores galas, diseños de firma y taconazos de alto impacto pero… ¿Cómo calza la mujer de Cayetano Rivera cuando se baja del escenario?

La respuesta es sencilla: la que fuera Miss España en el año 2003, convive a diario con zapatillas cómodas sin renunciar a la moda. Tal y como ella señala: «unas sneakers blancas son la apuesta segura y además combinan con cualquier look«. Una afirmación que ha compartido en su cuenta personal de Instagram, donde es seguida por un millón y medio de personas. Una cifra que la corona como una de las influencers por antonomasia del país.

En el zapatero de Eva González no faltan unas zapatillas blancas, sus favoritas

Las zapatillas Pikolinos Sella, acompañadas de otros modelos clásicos de la firma española, se han convertido en las sneakers predilectas de la sevillana, quien las ha lucido en su cuenta personal de redes sociales y que prácticamente ha conseguido casi 14 mil ‘likes‘.

Las zapatillas que arrasan entre las famosas no son siempre los modelos más nuevos. De hecho, las deportivas que acostumbran a copar los outfits de las que más saben de tendencias suelen ser o bien modelos atemporales que no pasan de moda o bien diseños clásicos que aguantan temporada tras temporada. Además, el calzado cómodo deportivo ha logrado hacerse un hueco en el zapatero de las celebrities y royals y, hasta la reina Letizia lo lleva de vez en cuando. Por eso, no es de sorprender que también sean esenciales en los estilismos de famosas como Eva González.

Elegantes y versátiles para llevar a todo tipo de ámbitos

¿Quién dijo que el calzado plano no era adecuado para ir a la oficina? Si eres de las que prefiere ir cómoda, pero al son de las tendencias, unas zapatillas Pikolinos serán tus mejores aliados. La que luce la modelo, -que puedes ver en nuestra galería deslizando hacia abajo- permiten adaptarse a todo tipo de ámbitos, como el trabajo o cualquier cita importante.

Sus cordones brindan un ajuste perfecto al pie y, junto a su suela antideslizante, consiguen que cada paso sea seguro. Además, su diseño hace que tengan un toque urbano. Es un modelo clásico que se reinventa cada temporada para adaptarse a los colores de moda, con detalles diferentes para que renueves tu zapatero y con la comodidad de siempre para que no renuncies a ningún plan veraniego. Están disponibles en blanco y en negro, desde la talla 36 hasta la 40 y cuestan 109,95 euros. ¿Lo mejor? Su plantilla es acolchada y extraible y destacan por tener una plataforma con una altura de 4 centímetros.