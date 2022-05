Junto a la Feria de Abril, el Mutua Madrid Open es el otro epicentro donde más famosos se reúnen estos días. Los mejores tenistas del momento, de Novak Djokovic a los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, están presentes en la Caja Mágica, donde los focos están puestos sobre la pista pero también en los palcos repletos de rostros populares. Una de las presencias más esperadas es la de la siempre discreta Xisca Perelló, quien acudió a animar a su marido, que ganó al serbio Miomir Kecmanovic. Y no podíamos dejar pasar por alto su look.

Siguiendo con su habitual línea de sencillez, la joven formó un perfecto look primaveral con prendas básicas de fondo de armario que no pasan de moda. Eso sí, el gran protagonista del estilismo fue el bolso, un modelo de Loewe que también comparte con Ana Boyer y Tamara Falcó. Y si hablamos de un complemento que cuelga del hombro de la estilosísima marquesa de Griñón eso quiere decir que estamos hablando de un bolso al que no hay que perderle la pista (aunque su precio solo nos permita deleitarnos mirándolo).

Xisca Perelló y su look de básicos infalibles

Xisca optó por la versión más cómoda, con un pantalón vaquero oscuro y una camisa blanca de algodón con manga globo, escote en uve y bordados perforados. Un modelo clásico de todos los veranos que recuerda a los diseños de la moda adlib. En la mano, y para resguardarse de los cambios de temperatura típicos de esta época del año, una blazer azul marino y una gabardina clásica de Massimo Dutti.

Todas son prendas básicas de fondo de armario, pero por encima de todo destacamos el bolso. Xisca ha elegido el modelo Gate de Loewe con la tapa de rafia multicolor que ya no está disponible en la web de la firma porque es de otra temporada. Pero sí está en el modelo clásico de piel en distintos colores y su precio es de 1.800 euros.

Loewe es la gran firma de lujo española y sus bolsos de los más codiciados. Entre sus fans están todas las mujeres del clan Preysler y, concretamente. este mismo modelo que lleva Xisca, también lo tienen Ana y Tamara y su madre, Isabel Preysler, aunque los de ellas son de piel.

Tan discreta ella como su armario

Nadal y Xisca llevan media vida juntos, pero siempre han hecho gala de una gran discreción. Una discreción que la joven también lleva a su estilo, sin estridencias ni pendiente de las tendencias. Su armario es sencillo, básico, de prendas atemporales y colores neutros.

No la solemos ver con las firmas más exclusivas, salvo en los bolsos, y prefiere prendas de tiendas low cost como Zara o de precio medio como las francesas Maje o Sandro.