Lidl ha elegido a Alba Díaz como imagen de Esmara, su línea de ropa low cost, en una colección de lo más bonita que queremos al completo.

Se dice que de tal palo, tal astilla y en este caso particular, razón no le falta. Alba Díaz ha heredado de su madre el gusto más exquisito por la moda y, sin fallar a la sabiduría popular, sigue los pasos más certeros de su progenitora. La hija de Vicky Martín Berrocal no solo derrocha estilo con cada uno de sus looks o promociona diferentes marcas a través de su cuenta de Instagram ante la atenta mirada de sus cerca de 230 mil seguidores; si no que ahora también ha dado el salto a la pequeña pantalla como imagen de una conocida cadena de supermercados. No, Alba Díaz no se ha atrevido a anunciar langostinos ni fruta fresca. La joven de 21 añitos es la cara visible (y más fashion) de Esmara, la línea de moda low cost de Lidl en una colección que ya está disponible y que no puede gustarnos más.

Aunque Vicky Martín Berrocal lleva ya años trabajando junto a Carrefour diseñando juegos de cama, toallas y manteles; la hija de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, a pesar de ser prácticamente su competencia directa, no ha querido perder la oportunidad de trabajar con Lidl. Y no nos extraña y es que las colecciones de moda bajo el sello de Esmara han convertido a esta línea de supermercados en es uno de los retailers más rentables de toda España. ¿El motivo? Sus prendas son, ante todo, buenas, bonitas y baratas y no hay quien se resista a seguir las tendencias a los mejores precios.

La nueva colección de ropa de Lidl, moda a precios muy asequibles

El binomio Alba Díaz y Lidl es todo un éxito. Con más de veinte productos a menos de 20 euros, la colección Trend Basics de Esmara que protagoniza alegremente la joven influencer ha tenido tan buena acogida que ya son varas las prendas que se han agotado en la web. Vestidos con bonitos estampados, jerséis de punto, camisetas ajustadas, pantalones push up, camisas o parkas son algunas de las piezas destacadas de esta línea otoño-invierno 2020/21.

Como sabemos que las novedades fashionistas os gustan tanto como a nosotros; y que Alba Díaz también es una de vuestras inspiraciones a la hora de vestir, hemos seleccionado algunas de nuestras prendas favoritas de esta llamativa y asequible colección. Piezas que siguen las trends más actuales pero también fondos de armario que podremos usar este y todos los inviernos que nos apetezca.