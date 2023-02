Los trajes de dos piezas siempre han sido una pieza que tener a mano en el armario a mano para usar en cualquier ocasión. En las últimas colecciones de moda los hemos visto con colores saturados, plumas, brillos y otros motivos que son tendencia, pero a veces lo clásico funciona mejor. Hoy, Virginia Troconis ha apostado por un traje de dos piezas que nos ha encantado y que ha combinado de maravilla. Analizamos su look en profundidad a continuación y te damos algunos tips de moda para conseguir un estilismo tan acertado como el suyo. ¡No te pierdas un detalle!

La modelo ha aprovechado que había salido el sol para enfundarse en un traje de dos piezas gris cruzado con botonadura frontal dorada. La moda de llevar las blazers sin nada debajo creando un escote en uve sigue muy extendida y lo cierto es que es muy favorecedor si lo que queremos es que nuestro cuello se vea más largo y estilizado. El corte poco entallado y oversize de la blazer es una tendencia que ha marcado los cortes de los trajes y americanas de las últimas temporadas. La venezolana no se podía quedar atrás, y se ha apuntado a esta moda con un estilismo impecable.

Virgina Troconis combina su traje tailoring con unos salones destalonados

La parte inferior de su outfit estaba formada por unos pantalones wide leg planchados a raya en el mismo tono de gris que la americana y con dobladillo en el bajo, para lucir sus zapatos. Unificar el color de un traje de dos piezas es una buena idea si queremos dar verticalidad a nuestro estilismo. Además, Virginia es una fan incondicional de los total looks, hace pocos días la pudimos ver enfundada en un look monocromático en color rosa fucsia que acaparó todas las miradas. Aunque en esta ocasión el color del conjunto podía haber pasado inadvertido, la mujer de El Cordobés incluyó los accesorios y prendas idóneos para que no pudiésemos despegar los ojos de su look. El taraje completo es un diseño de Sandro Paris, disponible en la web de la firma a un precio de 225 euros.

Para sus pies, Virginia escogió unos salones en color rosa maquillaje, destalonados, de punta y con tira de sujeción en el tobillo. Esta elección fue muy acertada para darle un toque colorido a su conjunto, además, le regala unos centímetros a sus piernas por la forma del zapato y el tacón mediano.

Abrigo XXL sobre los hombros

Pero el estilismo no acaba aquí, pues la modelo quiso culminar su look posando sobre sus hombros un abrigo largo, con grandes solapas y textura, en color blanco. Este diseño hasta los tobillos lleva años comiéndole terreno a los abrigos tres cuartos. Son mucho más abrigados, elegantes y son ideales tanto para dar un paseo de día, como para una noche de fiesta. No dudes en hacerte con uno, porque prometen ser la prenda atemporal que tener en tu armario invierno tras invierno.

En cuanto a los accesorios, Virginia se puso unas gafas de sol, también muy atemporales, con patillas y montura metálicas combinadas con un puente de carey y cristales redondos y ahumados. Sus pendientes de tipo aro, muy discretos, eran de la firma Thomas Sabo y acaparaban todo el protagonismo al llevar una coleta baja que despejaba su rostro. Por último, colgó de su hombro un bolso bandolera en color beige con solapa que encajaba a la perfección con los zapatos y el resto de colores del look.