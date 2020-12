Es la época del año en la que buscamos los looks más festivos. Pero para sus días en el campo Virginia Troconis ha elegido las sneakers de Lidl que todo el mundo quiere y solo han podido conseguir las más afortunadas

Estamos en unas fechas muy propicias para los dos extremos. Por un lado hay días que deseamos ponernos los looks más festivos, llenos de brillos y purpurinas, y otros que nuestro mayor deseo es quedarnos en casa con el sofá y la manta y la ropa más comfy. A solo dos días de la noche más festiva del año, aunque este 2020 no da para muchas alegrías, nos fijamos en el estilismo que ha llevado Virginia Troconis, en una mezcla perfecta entre lo casual y lo sofisticado, ideal para estas fiestas. Con el negro como protagonista, pero con las famosas sneakers de Lidl como auténticas reinas.

A Virginia le encanta la ropa cómoda. Vestido fluidos con botas cowboy, vaqueros con zapatillas, jerséis de punto y, cómo no, ese chándal especial que esta temporada no falta en ningún armario. Cuando está en su finca los looks son todavía más relajados, pero nunca falta el toque especial. Y la mejor demostración ha sido la combinación del legging de efecto piel con una blazer esmoquin, todo en negro, que acompañó con unas llamativas sneakers en azul, amarillo y rojo, los colores corporativos de la firma Lidl, y con el logo de la marca de supermercados en la lengüeta. Un complemento que ya podríamos decir que es una pieza de coleccionistas.

El éxito de las sneakers de Lidl

Las zapatillas son toda una sensación y han vuelto a las tiendas después de arrasar nada más salir a la venta. A principios de octubre llegaron a las estanterías de las tiendas y a la web por un precio de 19,99 euros, pero se agotaron solo en cuestión de horas, lo que llevó a muchos fans a buscarlas desesperadamente en las plataformas online de segunda mano o incluso a pujar por ellas en otras como ebay, donde se llegaron a pagar más de 1.000 euros por un par.

Una pieza tan preciada por su logo como si estuviéramos hablando de un Chanel, Dior, Gucci, o cualquier otra firma exclusiva.

Ahora han vuelto a estar disponibles en más de 600 tiendas, pero no sabemos si todavía las podrás encontrar en las tiendas físicas, pero ya te podemos decir que online están agotadísimas… Aunque seguro que tras el éxito no tardará en volver una nueva remesa.