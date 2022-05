La primavera ha llegado al vestidor de la modelo venezolana de la mano de las últimas tendencias. La mujer de El Cordobés tiene un gusto para la moda que es para pararse a tomar notas. ¡Virginia no se pierde una tendencia! Hace un tiempo que avisábamos de la llegada del cut out, una tendencia que está arrasando esta temporada y que consiste en dejar pequeñas aberturas sutiles a lo largo y ancho de las prendas más clásicas. En este caso Virginia Troconis lo ha apostado todo a un vestido floral blanco que, a priori, podría parecer muy clásico, pero que tiene un toque muy moderno y chic al ser de estilo cut out; es un vestido perfecto para mayores de cuarenta años, no te pierdas el outfit veraniego, analicémoslo.

A cierta edad a todas nos da reparo enseñar un poquito de piel, a veces, apartamos o tenemos asociados los looks más atrevidos a la juventud pero eso es cosa del pasado.¡La moda no tiene edad! Aún así, sabemos que algunas estáis reticentes a dejar ver según qué zonas de vuestro cuerpo, por eso, os traemos el vestido perfecto para ir a la moda y que os la juguéis un poco.

El vestido cut out de Virginia Troconis es la última tendencia y es el más fresco para verano

Virginia ha apostado por un vestido blanco, floral con un corte muy moderno y al que no le falta un detalle. El vestido en cuestión tiene un escote en uve, un remate en azul marino en escote, mangas y bajo que le hace parecer de alta costura y, lo mejor, unas pequeñas aberturas en ambos costados dejan ver un poco de piel y ensalzan la cintura y el talle.

Pero hay más todavía, porque unas mangas abullonadas con cierre camisero completamente abiertas por el interior del brazo convierten el outfit en el vestido más fresco e ideal para las altas temperaturas de la temporada estival. Estas mangas cerradas en la muñeca y abiertas por el resto del brazo son un espectáculo de fluidez y movimiento que no dejarán a nadie indiferente. El vestido es de la firma Strena y estáis de suerte, todavía está disponible con el mismo estampado en azul, rojo y verde, aprovecha antes de que se acabe.

El efecto mojado viene pisando fuerte como el peinado más trendy del verano

Las esparteñas de Virginia son la mejor opción para aguantar todo el día con tacones sin dañar nuestros pies y nuestra espalda y, además, son muy versátiles, combinan con cualquier estilismo y hay gran variedad de estampados y modelos. Las suyas son de la marca Vidorreta y el color quedaba genial con las gafas de sol en tono beige de la marca Ray-Ban en modelo State Street unisex, una muy buena elección.

El wet hair de Virginia fue también una apuesta perfecta, el efecto mojado vuelve a estar de moda desde que nos despedimos de él en los 2000 y lo veremos mucho a lo largo de todo el verano.