Virginia Troconis ha demostrado en Sevilla que no le tiene miedo a combinar tendencias en su último conjunto informal. A pesar de haber tenido un fin de semana lleno de emociones fuertes, debido a la cogida que sufrió su esposo en Tudela, Virginia no ha dejado que esto le borrara la sonrisa. Tras saber que Manuel Díaz estaba fuera de peligro y sin lesiones óseas aparentes, disfrutó de una comida con amigas a la que llevó un look que nos sorprendió por la elección de las prendas. Analizamos su estilismo y te damos todos los detalles a continuación.

La modelo se dejó ver en el restaurante Río Grande, a orillas del río Guadalquivir, luciendo un conjunto que combinaba a la perfección dos tendencias de la temporada: el encaje y el cuero. La blusa que eligió, un modelo de Sandro París, plisada, cropped y con detalles de encaje a modo de capelina, presenta un cuello mao con botonadura que le daba un toque muy sofisticado a su cuello. Esta temporada, las transparencias están en la cima de las tendencias de moda, y firmas de renombre como Fendi o Dolce & Gabbana han incorporado los "naked dresses" en sus colecciones de otoño. No hay que tenerme le miedo a incorporar tejidos translúcidos en estilismos informales.

La parte inferior de su look consistía en unos pantalones de cuero de piel de becerro en un elegante color negro. Estos pantalones, con sus pinzas delanteras y lazada a modo de cinturón de la prestigiosa firma IKKS, demuestran que tanto el cuero como los materiales sintéticos que se popularizaron el año pasado en las prendas de invierno continúan siendo una apuesta segura para esta temporada. El cuero sigue siendo sinónimo de audacia y elegancia, y Virginia lo llevó con confianza.

Virginia Troconis ha combinado su conjunto con unas bailarinas

Para completar su look, Virginia optó por unas gafas de sol redondas con montura de imitación madera que añadieron un toque de estilo retro a su conjunto. Además, llevó un bolso negro de la firma París 64, específicamente el modelo 'Lumière Black', un guiño al lujo discreto.

Para completar su estilismo impecable, Virginia Troconis optó por unas elegantes bailarinas blancas de charol con puntera negra, que recordaban al famoso y clásico diseño de Chanel. Estos zapatos atemporales agregaron un toque de sofisticación y comodidad a su conjunto. Su habilidad para combinar la moda informal con la funcionalidad dio lugar a un look muy acertado.