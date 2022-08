En esta foto, podemos ver perfectamente el efecto del que hablábamos. Una manga abullonada con efecto hombrera muy voluminosa se come unos centímetros de cuello, y puede chafarnos un look si no lo solucionamos. Aunque la apuesta por el recogido y el cinturón es un acierto para la silueta, abrocharse todos los botones no es la mejor elección.