Este miércoles se han abierto las puertas de ARCO, la feria de arte contemporáneo en Madrid. No será hasta mañana, jueves, cuando los Reyes Felipe y Letizia la inauguren, como viene siendo habitual. Sin embargo, algunos rostros conocidos ya se han dejado caer por las instalaciones del IFEMA. Esta mañana eran Helen Lindes y Mar Flores las primeras en desfilar por las inmediaciones de esta feria que celebra su 41 edición y regresa a sus fechas habituales después de que el pasado año celebrara en julio su 40 aniversario, en una edición excepcional por la pandemia. Y esta tarde ha sido Victoria Federica, quien, acompañada por un grupo de amigas, llegaba al IFEMA para disfrutar de las 180 galerías de arte contemporánea, que se podrán visitar desde este miércoles hasta el próximo domingo 27 de febrero. Siguiendo con su faceta como ‘influencer’ no se pierde los actos favoritas de los rostros conocidos pero debemos decir que no ha tenido su mejor día en cuanto al estilismo nos referimos.

Victoria Federica regresa a su pasado con un estilismo relajado y desenfadado

A pesar de que la joven ha aparecido en diferentes actos públicos con looks de lo más aclamados, su última aparición nos ha dejado con un sabor agridulce. Y es que nos encanta ver a Victoria Federica como una estrella de Hollywood. Sin embargo, esta vez su outfit nos ha dejado un poco desangeladas. También hay que decir que Helen Lindes y Mar Flores han puesto el listón alto con espectaculares estilismos, con pantalón de cuero y un mini vestido de Valentino respectivamente. Pero, tenemos que decir a favor de la sobrina del Rey Felipe que ha sabido salvar su outfit gracias a un bolso bombonera de Loewe valorado en 1.800 euros. Pero vayamos paso a paso.

Vic (así la llama su entorno más cercano) ha hecho una apuesta segura: el negro. No decimos que la elección no nos guste. Simplemente esperábamos algo más. Ha optado por un jersey de cuello cisne y crop top en crudo al que le ha añadido unos pantalones acampanados en negro y un abrigo oversize del mismo tono. Un look mucho más relajado y desenfadado, regresando a la Victoria Federica que conocíamos antes de convertirse en toda una it-girl. Pero, si hay algo que ha elevado este estilismo creado a base de básicos ha sido su bolso de Loewe.

La joven influencer, fiel absoluta a Loewe, una de sus firmas favoritas

La hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena es muy fan de Loewe y en muchas de sus apariciones públicas elige piezas o accesorios de esta firma. Para la ocasión, ha elegido el modelo Ballon de piel, combinado en negro y crudo. Este diseño está disponible en la página web y puedes hacerte con él si tienes en la cuenta 1.850 euros. Sin lugar a dudas, ha sido el gran protagonista del look de Victoria Federica.