Ayer fue la graduación de Alba Díaz y a ella asistieron todas las mujeres que la joven tiene en su vida. Un derroche de glamour que nos dejó enamorados.

Después de cuatro años de intenso estudio, Alba Díaz se colocó ayer el birrete sobre la cabeza y se despedía de la universidad en una emotiva y divertida graduación. La joven recogía el título así de Business & Communication y ponía punto y final a su etapa como estudiante en el College for the International Studies. Una celebración más íntima que de costumbre (debido a las restricciones por la pandemia) pero a la que no faltó ninguno de sus seres queridos. Y es que acompañando a la estudiante estuvieron sus padres, Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés»; además de su tía, Rocío Martín, y Virginia Troconis, esposa actual de su padre, con las que tiene una bonita relación.

Aunque sí que echamos de menos a su abuela, Victoria, a la graduación acudieron casi todas las personas importantes de la vida de Alba Díaz. Y, como no podía ser de otra manera, todas eligieron sus mejores galas para disfrutar del gran día de la pequeña de la familia; convirtiendo el evento en un absoluto derroche de glamour que poco tenía que envidiarle a los grandes desfiles de alta costura.

De Alba Díaz a Virginia Troconis pasando por Vicky Martín Berrocal, todos los looks de la graduación más especial del año

La gran protagonista de la velada era, sin duda, Alba Díaz. La joven eligió un elegantísimo conjunto en un color verde menta apagado formado por una blusa de manga larga de corte wrap y cola trasera en gasa y unos pantalones rectos a tono. Su madre, Vicky Martín Berrocal, por su parte, optó por un discreto pero sofisticado traje blanco de Victoria Collection, su propia marca. Un sastre de americana de hombros rectos y pantalón flare de crepé que le sentaba como anillo al dedo y que combinó con una camisa también blanca de cuello alto y aires victorianos (nunca mejor dicho).

Virginia Troconis quiso apostar por el color opuesto y se vistió de riguroso negro. Eligió prendas ajustadas y de escote en V, creando una silueta de infarto. Por último, Rocío Martín, tía de la graduanda, eligió un vestido de animal print y nudo en la cintura que no podía ser más ideal. Sin duda, una serie de modelitos que difícilmente olvidaremos. Y es que otra cosa no, pero la familia Díaz Martín sabe de sobra cómo vestir en cada ocasión. ¡Y en esta graduación lo han dejado más que claro!